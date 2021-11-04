День иконы Казанской Божьей Матери: что категорически нельзя делать в праздник
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Этот праздник считается женским, поэтому 4 ноября принято поздравлять представительниц слабого пола.
В четверг, 4 ноября, отмечается важный христианский праздник — День Казанской иконы Божией Матери. Также в этот день в Украине отмечают День железнодорожника, а в мире — День рождения кассового аппарата и День заботы о себе.
История Казанской иконы Божией Матери
В 16 столетии Казань охватил большой пожар, в результате которого была уничтожена часть города. После происшествия, к 9-летней девочке Матроне ночью пришла Богородица. Она велела ей пойти на место пожара и найти там икону. Девочка послушалась и таки нашла там икону. Позже на том месте возвели монастырь, где Матрона стала монахиней.
День Казанской Богоматери: традиции
Считается, что 4 ноября – это отличный день для заключения брака. Пара, связавшая себя узами брака в этот день, проживет долгую и счастливую совместную жизнь.
Казанская икона считалась заступницей женщин, поэтому не лишним будет посетить сегодня храм и помолиться у иконы Богородицы.
Лучше всего провести этот день со своей семьей, собравшись за столом.
Что нельзя делать 4 ноября:
- В этот день нельзя заниматься физическим трудом.
- Нельзя стирать, убирать.
- Стоит воздержаться от поездок.
- Нельзя ссориться и сквернословить.
- Нельзя пить алкоголь.
- Нельзя брать и давать в долг.
Народные приметы
- Казанская без дождя – год будет тяжелым и неурожайным.
- Если в этот день сильный ливень, то непогода продлится ещё долго.
- Туман утром – к оттепели.
- Если день ясный, то грядёт похолодание.
Ранее "Телеграф" писал, какие государственные праздники украинцы будут отмечать в последний месяц осени.
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