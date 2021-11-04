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День иконы Казанской Божьей Матери: что категорически нельзя делать в праздник

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Праздники 4 ноября
Праздники 4 ноября

Этот праздник считается женским, поэтому 4 ноября принято поздравлять представительниц слабого пола.

В четверг, 4 ноября, отмечается важный христианский праздник — День Казанской иконы Божией Матери. Также в этот день в Украине отмечают День железнодорожника, а в мире — День рождения кассового аппарата и День заботы о себе.

История Казанской иконы Божией Матери

В 16 столетии Казань охватил большой пожар, в результате которого была уничтожена часть города. После происшествия, к 9-летней девочке Матроне ночью пришла Богородица. Она велела ей пойти на место пожара и найти там икону. Девочка послушалась и таки нашла там икону. Позже на том месте возвели монастырь, где Матрона стала монахиней.

Казанская икона Божией Матери
Казанская икона Божией Матери

День Казанской Богоматери: традиции

Считается, что 4 ноября – это отличный день для заключения брака. Пара, связавшая себя узами брака в этот день, проживет долгую и счастливую совместную жизнь. 

Казанская икона считалась заступницей женщин, поэтому не лишним будет посетить сегодня храм и помолиться у иконы Богородицы. 

Лучше всего провести этот день со своей семьей, собравшись за столом.

Что нельзя делать 4 ноября:

  • В этот день нельзя заниматься физическим трудом.
  • Нельзя стирать, убирать.
  • Стоит воздержаться от поездок.
  • Нельзя ссориться и сквернословить.
  • Нельзя пить алкоголь.
  • Нельзя брать и давать в долг.

Народные приметы

  • Казанская без дождя – год будет тяжелым и неурожайным. 
  • Если в этот день сильный ливень, то непогода продлится ещё долго.
  • Туман утром – к оттепели.
  • Если день ясный, то грядёт похолодание.

Ранее "Телеграф" писал, какие государственные праздники украинцы будут отмечать в последний месяц осени.

Теги:
#Праздник #Приметы #Запреты #Народные приметы
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