День ікони Казанської Божої Матері: що категорично не можна робити на свято

Це свято вважається жіночим, тому 4 листопада заведено вітати жінок.

У четвер, 4 листопада, відзначається важливе християнське свято – День Казанської ікони Божої Матері. Також цього дня в Україні відзначають День залізничника, а у світі – День народження касового апарату та День піклування про себе.

Історія Казанської ікони Божої Матері

У 16 столітті Казань охопила велику пожежу, внаслідок якої було знищено частину міста. Після пожежі до 9-річної дівчинки Матрони вночі прийшла Богородиця. Вона наказала їй піти на місце пожежі та знайти там ікону. Дівчинка послухалася і знайшла там ікону. Пізніше там звели монастир, де Матрона стала черницею.

Казанська ікона Божої Матері

День Казанської Богоматері: традиції

Вважається, що 4 листопада – це чудовий день для укладання шлюбу. Пара, яка зв’язала себе тенетами шлюбу цього дня, проживе довге та щасливе спільне життя.

Казанська ікона вважалася заступницею жінок, тож не зайвим буде відвідати сьогодні храм та помолитися біля ікони Богородиці.

Найкраще провести цей день зі своєю родиною, зібравшись за столом.

Що не можна робити 4 листопада:

Цього дня не можна займатися фізичною працею.

Не можна прати, прибирати.

Варто утриматися від подорожей.

Не можна сваритися.

Не можна пити алкоголь.

Не можна брати і позичати.

Народні прикмети

Казанська без дощу – рік буде важким та неврожайним.

Наші пращури помітили, якщо у цей день погода хороша, то буде йти дощ.

Туман уранці – до відлиги.

Якщо день буде ясним, то буде похолодання.

Раніше "Телеграф" писав, які державні свята українці відзначатимуть в останній місяць осені.