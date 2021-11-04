Мисс Украина Вселенная Анна Неплях попала в серьезную аварию (видео)

Автомобиль девушки получил сильные повреждения.

Экс-участница романтического шоу "Холостяк" Анна Неплях, которая в этом году получила титул "Мисс Украина Вселенная", попала в ДТП.

Об этом девушка сама сообщила в Инстаграм.

В сторис Неплях поделилась подробностями аварии, отметив, что никто не пострадал.

"Сегодня я впервые попала в серьезную аварию. Со мной все хорошо, со всеми людьми все хорошо. У меня еще трясутся ноги, и это впервые в моей жизни такое. Это моя вина. Я была сконцентрирована на дороге, но на набережной не успела рассчитать тормозной путь и по глупости врезалась в машину", — рассказала девушка, показав, насколько сильно пострадал ее автомобиль.

Позднее девушка опубликовала пост об этом событии.

"Сегодняшнее ДТП показало, что нужно не спешить жить, я везде успею и так, а буду спешить — меня остановят. Эта ситуация показала мне, какие же замечательные и заботливые люди со мной рядом. Ведь не вещи/машины делают нас счастливыми, а именно люди", — написала Анна.

Как сообщал "Телеграф" в этом году Анна Неплях завоевала титул Мисс Украины Вселенной. Сразу после конкурса девушка стала звездой росСМИ после того, как высказалась об украинском языке и объяснила, почему разговаривает на русском.