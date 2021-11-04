Міс Україна Всесвіт Анна Неплях потрапила у серйозну аварію (відео)

Автомобіль дівчини зазнав сильних ушкоджень.

Екс-учасниця романтичного шоу "Холостяк" Анна Неплях, яка цього року здобула титул "Міс Україна Всесвіт", потрапила у ДТП.

Про це дівчина сама повідомила в Інстаграм.

У сторіс Неплях поділилася подробицями аварії, зазначивши, що ніхто не постраждав.

"Сьогодні я вперше потрапила в серйозну аварію. Зі мною все добре, з усіма людьми все добре. У мене ще тремтять ноги, і це вперше в моєму житті таке. Це моя провина. Я була сконцентрована на дорозі, але на набережній не встигла розрахувати гальмівний шлях і по дурості врізалася в машину”, — розповіла дівчина, показавши, наскільки сильно постраждав її автомобіль.

Пізніше дівчина опублікувала пост про цю подію.

"Сьогоднішня ДТП показала, що потрібно не поспішати жити, я скрізь встигну і так, а поспішатиму — мене зупинять. Ця ситуація показала мені, які ж чудові і дбайливі люди зі мною поряд. Адже не речі/машини роблять нас щасливими, а саме люди”, — написала Анна.

Як повідомляв "Телеграф", цього року Анна Неплях здобула титул Міс України Всесвіту. Відразу після конкурсу дівчина стала зіркою росЗМІ після того, як висловилася про українську мову та пояснила, чому розмовляє російською.