Лучше съесть кусок мяса или рыбы: диетолог рассказал, что важно учитывать при выборе продуктов питания
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Диетолог отмечает, что считать калории надо, если вы следите за своим весом.
Многие люди в погоне за стройным телом днем и ночь подсчитывают калорийность своего рациона. Однако само обидное, когда это не помогает. Вроде количество калорий и в норме, а лишние килограммы тоже на месте.
Диетолог Светлана Фус на своей странице в Инстаграм решила развеять все мифы о подсчете калорий.
Она отмечает, что главное грамотно сбалансировать свой рацион и если действовать безграмотно, то можно уменьшить калорийность своего рациона до опасного уровня для здоровья, при этом остаться со всеми лишними килограммами
Что важно учитывать при выборе продуктов питания:
- Когда вы выбираете, что съесть нужно учитывать, что при одинаковом количестве калорий, полезных веществ организм может не получить. А из-за сочетания сахара и жира в продукте может осесть в виде жировых отложений.
- Также на усвоение белков, жиров и углеводов, поступающих с различными продуктами питания, наш организм затрачивает разное количество энергии, и это важно помнить. К примеру, продукты с высоким содержанием белка, клетчатки и полезных жиров будут заставлять организм тратить больше энергии.
Ранее, Светлана Фус сообщала, что рекомендуемое распределение полезных веществ в суточном рационе: белки 15-20%, жиры 30%, углеводы 50-55% из суточной нормы калорийности.⠀
Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус рассказала, как приготовить вкусные и полезные блинчики, которые не навредят фигуре.
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