Лучше съесть кусок мяса или рыбы: диетолог рассказал, что важно учитывать при выборе продуктов питания

Диетолог отмечает, что считать калории надо, если вы следите за своим весом.

Многие люди в погоне за стройным телом днем и ночь подсчитывают калорийность своего рациона. Однако само обидное, когда это не помогает. Вроде количество калорий и в норме, а лишние килограммы тоже на месте.

Диетолог Светлана Фус на своей странице в Инстаграм решила развеять все мифы о подсчете калорий.

Она отмечает, что главное грамотно сбалансировать свой рацион и если действовать безграмотно, то можно уменьшить калорийность своего рациона до опасного уровня для здоровья, при этом остаться со всеми лишними килограммами

Что важно учитывать при выборе продуктов питания:

Когда вы выбираете, что съесть нужно учитывать, что при одинаковом количестве калорий, полезных веществ организм может не получить. А из-за сочетания сахара и жира в продукте может осесть в виде жировых отложений. Также на усвоение белков, жиров и углеводов, поступающих с различными продуктами питания, наш организм затрачивает разное количество энергии, и это важно помнить. К примеру, продукты с высоким содержанием белка, клетчатки и полезных жиров будут заставлять организм тратить больше энергии.

Ранее, Светлана Фус сообщала, что рекомендуемое распределение полезных веществ в суточном рационе: белки 15-20%, жиры 30%, углеводы 50-55% из суточной нормы калорийности.⁣⁣⁣⁣⠀

Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус рассказала, как приготовить вкусные и полезные блинчики, которые не навредят фигуре.