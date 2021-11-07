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Лучше съесть кусок мяса или рыбы: диетолог рассказал, что важно учитывать при выборе продуктов питания

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Стоит помнить, что размер порции ничего не говорит о ее калорийности. Новость обновлена 07 ноября 2021, 21:15
Стоит помнить, что размер порции ничего не говорит о ее калорийности.

Диетолог отмечает, что считать калории надо, если вы следите за своим весом.

Многие люди в погоне за стройным телом днем и ночь подсчитывают калорийность своего рациона. Однако само обидное, когда это не помогает. Вроде количество калорий и в норме, а лишние килограммы тоже на месте. 

Диетолог Светлана Фус на своей странице в Инстаграм решила развеять все мифы о подсчете калорий. 

Она отмечает, что главное грамотно сбалансировать свой рацион и если действовать безграмотно, то можно уменьшить калорийность своего рациона до опасного уровня для здоровья, при этом остаться со всеми лишними килограммами

Что важно учитывать при выборе продуктов питания:

  1. Когда вы выбираете, что съесть нужно учитывать, что при одинаковом количестве калорий, полезных веществ организм может не получить. А из-за сочетания сахара и жира в продукте может осесть в виде жировых отложений. 
  2. Также на усвоение белков, жиров и углеводов, поступающих с различными продуктами питания, наш организм затрачивает разное количество энергии, и это важно помнить. К примеру, продукты с высоким содержанием белка, клетчатки и полезных жиров будут заставлять организм тратить больше энергии.

Ранее, Светлана Фус сообщала, что рекомендуемое распределение полезных веществ в суточном рационе: белки 15-20%, жиры 30%, углеводы 50-55% из суточной нормы калорийности.⁣⁣⁣⁣⠀

Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус рассказала, как приготовить вкусные и полезные блинчики, которые не навредят фигуре.

Теги:
#Здоровье #Питание #Светлана Фус #Калорийность продуктов #Подсчет калорий
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