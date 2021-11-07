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Найкраще з’їсти шматок м’яса чи риби: дієтолог розповів, що важливо враховувати при виборі продуктів харчування

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Варто пам’ятати, що розмір порції нічого не говорить про її калорійність. Новина оновлена 07 листопада 2021, 21:15
Варто пам’ятати, що розмір порції нічого не говорить про її калорійність.

Дієтолог зазначає, що рахувати калорії треба, якщо ви стежите за своєю вагою.

Багато людей у гонитві за струнким тілом вдень і вночі підраховують калорійність свого раціону. Однак найприкріше, коли це не допомагає. Начебто кількість калорій і в нормі, а зайві кілограми також на місці.

Дієтолог Світлана Фус на своїй сторінці в Інстаграмі вирішила розвіяти всі міфи про підрахунок калорій.

Вона зазначає, що головне грамотно збалансувати свій раціон і якщо діяти безграмотно, то можна зменшити калорійність свого раціону до небезпечного рівня для здоров’я, залишитися при цьому з усіма зайвими кілограмами.

Що важливо враховувати під час вибору продуктів:

  1. Коли ви вибираєте, що з’їсти потрібно враховувати, що при однаковій кількості калорій корисних речовин організм може не отримати. А через поєднання цукру та жиру в продукті може осісти у вигляді жирових відкладень.
  2. Також на засвоєння білків, жирів та вуглеводів, що надходять із різними продуктами, наш організм витрачає різну кількість енергії, і це важливо пам’ятати. Наприклад, продукти з високим вмістом білка, клітковини та корисних жирів будуть змушувати організм витрачати більше енергії.

Раніше Світлана Фус повідомляла, що рекомендований розподіл корисних речовин у добовому раціоні: білки 15-20%, жири 30%, вуглеводи 50-55% із добової норми калорійності.

Раніше "Телеграф" писав, що Світлана Фус розповіла, як приготувати смачні та корисні млинці, які не зашкодять фігурі.

Теги:
#Здоров'я #Харчування #Світлана Фус #Калорійність продуктів #Підрахунок калорій
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