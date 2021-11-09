Гибелью украинки дело не закончилось: на съемках "Ржавчины" произошел еще один трагический случай

Один из членов съемочной группы может лишиться руки.

Съемки фильма "Ржавчина" уже привлекли к себе достаточно внимания из-за трагического инцидента, когда голливудский актер Алек Болдуин застрелил оператора из Украины Галину Хатчинс. Но теперь стало известно, что черная полоса для съемочной команды не закончилась.

Как сообщает Independent, один из участников группы был укушен опасным пауком и теперь ему грозит ампутация руки.

Джейсон Миллер на съемочной площадке занимается монтажом освещения. Во время работ по проверке павильона, в котором проходили съемки, ему не посчастливилось столкнуться с коричневым пауком-отшельником.

Стоит отметить, что эти пауки довольно небольшого размера (до 2 см), а сам укус пострадавшие сравнивают с уколом иголкой. Поэтому часто на подобные происшествия не обращают внимания. Однако вещества, содержащиеся в яде этого членистоногого могут приводить к обширному некрозу тканей.

Это и произошло у Миллера. Симптомы развились за считанные дни, после чего он попал в больницу и уже перенес несколько операций.

Врачи делают все возможное, чтобы спасти мужчине руку, но гарантий пока не дают. Даже если обойдется без ампутации, ему придется пересаживать кожу.

Мужчину укусил паук на съемках фильма "Ржавчина"

Стоит отметить, что в естественной среде обитания этот вид пауков неагрессивен и на людей не бросается, однако из-за небольших размеров их очень легко не заметить и нарваться на укус. Язва после укуса может достигать 25 сантиметров, заживление обычно длится 3-6 месяцев, но в случае подкожного некроза этот процесс может растянуться на несколько лет.

Коричневый паук-отшельник

Как сообщалось ранее, украинка Галина Хатчинс погибла на съемках фильма "Ржавчина" 21 октября. Как оказалось, пистолет, который дали Болдуину, был заряжен боевыми патронами. Пуля разорвалась неподалеку от операторской группы из-за чего осколочные ранения в ключицу получил режиссер фильма Джоэл Соуз, второй осколок достался Хатчинс. Она умерла на месте.