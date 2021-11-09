Загибеллю українки справа не закінчилася: на зйомках "Іржі" стався ще один трагічний випадок

Один із членів знімальної групи може втратити руки.

Зйомки фільму "Іржа" вже привернули до себе достатньо уваги через трагічний інцидент, коли голлівудський актор Алек Болдуін застрелив оператора з України Галину Хатчінс. Але наразі стало відомо, що чорна смуга для знімальної команди не закінчилася.

Як повідомляє Independent, один з учасників групи був укушений небезпечним павуком і тепер йому загрожує ампутація руки.

Джейсон Міллер на знімальному майданчику займається монтажем освітлення. Під час робіт із перевірки павільйону, в якому проходили зйомки, йому не пощастило зіткнутися з коричневим павуком-самітником.

Ці павуки досить невеликого розміру (до 2 см), а сам укус постраждалі порівнюють з уколом голкою. Тому часто на подібні обставини не звертають уваги. Однак речовини, що містяться в отруті цього членистоногого, можуть призводити до великого некрозу тканин.

Це й сталося у Міллера. Симптоми розвинулися за лічені дні, після чого він потрапив до лікарні та вже переніс кілька операцій.

Лікарі роблять все можливе, щоб урятувати чоловікові руку, але гарантій поки що не дають. Навіть якщо обійдеться без ампутації, йому доведеться пересаджувати шкіру.

Чоловіка вкусив павук на зйомках фільму "Іржа"

Варто зазначити, що в природному середовищі цей вид павуків неагресивний і на людей не кидається, проте через невеликі розміри їх дуже легко не помітити та нарватися на укус. Виразка після укусу може досягати 25 сантиметрів, загоєння зазвичай триває 3-6 місяців, але у разі підшкірного некрозу цей процес може розтягнутися на кілька років.

Коричневий павук-самітник

Як повідомлялося раніше, українка Галина Хатчінс загинула на зйомках фільму "Іржа" 21 жовтня. Як виявилось, пістолет, який дали Болдуїну, був заряджений бойовими патронами. Куля розірвалася неподалік операторської групи, через що осколкові поранення в ключицю отримав режисер фільму Джоел Соуз, другий уламок дістався Хатчинс. Вона померла дома.