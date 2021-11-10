Укр

Двойная дата 11 ноября: в чем особенности этого дня

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Нумеролог пояснила значение даты 11.11.2021
Нумеролог пояснила значение даты 11.11.2021

Подумайте о своих мечтах и целях

В ноябре выпадает одна из так называемых двойных дат – 11.11. О том, какие события предвещает нам этот день, "Телеграф" узнал у нумеролога Любови Павленко.

Так, каждый месяц обладает своими признаками, удачными возможностями и необходимыми уроками. Владея нумерологией, вы приложите нужные усилия в правильно выбранное время. Вопросы партнерства, деловых встреч, здоровья, карьеры и материальных приобретений будут успешными, если начало им положено в подходящий момент. 

11-й месяц – время удвоенной воли. Очень активный, энергетически заряженный период. Год заканчивается, важно подвести итоги, закончить все незавершённые дела. Само пространство будет возвращать вам незавершенные программы на доработку – именно этим сейчас и займитесь.

"Пришло время отстоять свои интересы, уверенно двигаясь выбранным курсом. Важно, куда вы направите силу, данную вам в этом месяце – на созидание или на разрушение. Все в ваших руках, вы сами выбираете – быть победителем или жертвой", — говорит Павленко.

Самый мощный день месяца – 11.11. Если вам кажется, что в каком-то вопросе вы зашли в тупик, самое время поискать выход, подключив интуицию. 11 – число внутренних инсайдов, больше доверяйте внутреннему голосу. В этот день актуальны вопросы обучения, образования, хорошо перенимать или передавать опыт. За новое дело беритесь только в случае 100-процентной уверенности, иначе зря потратите силы. В целом вы можете реализовывать себя так, как чувствуете, не придерживаясь особых предписаний.

"11.11.2021 = 9. Это нумерологический расчет дня. Он включает огромную силу воли, дает энергию на свершения, возможность распознать и использовать поток возможностей, а также подключить интеллект, внутреннее знание и богатое воображение", — поясняет нумеролог. 

День девятки дает много сил, даже в избытке. Поэтому если вам важно включиться в соревнование и победить – все у вас получится. Учитывая, что 9 – число гуманное, заряженное энергией служения и милосердия, обратите внимание и на нужды своего окружения, возможно, кто-то нуждается в вашей помощи и поддержке. 

"Верьте в себя, избегайте любой неопределенности, контролируйте эмоции, и этот день станет для вас огромным благом", — резюмировала нумеролог.

Ранее "Телеграф" писал, какие есть восемь действенных способов для привлечения удачи.

Теги:
#Нумерология #Зеркальная дата #двойная дата
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