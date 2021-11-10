Подвійна дата 11 листопада: у чому особливості цього дня

Подумайте про свої мрії та цілі

У листопаді випадає одна з так званих подвійних дат — 11.11. Про те, які події віщує нам цей день, "Телеграф" дізнався у нумеролога Любові Павленко.

Так, кожен місяць має свої ознаки, вдалі можливості та необхідні уроки. Володіючи нумерологією, ви докладете зусиль у правильно обраний час. Питання партнерства, ділових зустрічей, здоров’я, кар’єри та матеріальних надбань будуть успішними, якщо початок їм покладено у відповідний момент.

11-й місяць – час подвоєної волі. Дуже активний, енергетично заряджений період. Рік закінчується, важливо підбити підсумки, закінчити всі незавершені справи. Сам простір повертатиме вам незавершені програми на доопрацювання – саме цим зараз і займіться.

"Настав час відстояти свої інтереси, впевнено рухаючись обраним курсом. Важливо, куди ви направите силу, дану вам цього місяця – на творення або на руйнування. Все у ваших руках, ви самі обираєте – бути переможцем чи жертвою", – каже Павленко.

Найпотужніший день місяця – 11.11. Якщо вам здається, що в якомусь питанні ви зайшли в глухий кут, саме час пошукати вихід, підключивши інтуїцію. 11 – число внутрішніх інсайдів, більше довіряйте внутрішньому голосу. Цього дня актуальні питання навчання, освіти, добре переймати чи передавати досвід. За нову справу беріться лише у разі 100-відсоткової впевненості, інакше даремно витратите сили. Загалом ви можете реалізовувати себе так, як відчуваєте, не дотримуючись особливих розпоряджень.

"11.11.2021 = 9. Це нумерологічний розрахунок дня. Він включає величезну силу волі, дає енергію на звершення, можливість розпізнати та використати потік можливостей, а також підключити інтелект, внутрішнє знання та багату уяву", — пояснює нумеролог.

День дев’ятки дає багато сил, навіть у надлишку. Тому якщо вам важливо включитись у змагання та перемогти – все у вас вийде. Враховуючи, що 9 – число гуманне, заряджене енергією служіння та милосердя, зверніть увагу і на потреби свого оточення, можливо, хтось потребує вашої допомоги та підтримки.

"Вірте в себе, уникайте будь-якої невизначеності, контролюйте емоції, і цей день стане для вас величезним благом", — резюмувала нумеролог.

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