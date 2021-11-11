Укр

Самый мощный день месяца: как правильно загадать желание 11 ноября, чтобы оно точно сбылось

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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11 ноября можно и нужно думать о своих мечтах и планах
11 ноября можно и нужно думать о своих мечтах и планах

Нумеролог рассказала, что означает особенная дата

Двойная дата 11 ноября — отличное время для загадывания желаний. Как делать это правильно — "Телеграф" узнал у нумеролога Любови Павленко.

Так, нумерологический расчет дня — 11 + 11 + 2021 = 9. Как рассказала нумеролог, данное число означает энергию на свершения и поток возможностей.

"Если у вас есть заветное желание – используйте волшебную энергию этого дня на его воплощение. Представьте, какую жизнь вы хотите прожить, каких целей достичь, что важное и ценное привлечь в свою реальность", — рассказала Павленко. 

Усилить исполнение желания можно, проговорив свою мечту в 11 часов 11 минут. 

"Слово сегодня будет иметь особую силу. Ваша молитва будет услышана и просьба исполнена. Вас посетят гениальные идеи, вам откроются новые возможности, которые приведут вас к кардинальным изменениям", — заверила нумеролог.

Напомним, 11 ноября, как считается в нумерологии, самый мощный день месяца. Нумеролог рассказала, в чем особенности двойной даты 11.11.2021 и какими делами важно заняться в этот день, чтобы привлечь успех.

Как ранее рассказывал "Телеграф", есть пять вещей, которые не стоит хранить в кошельке, если вы хотите, чтобы он был полон денег.

Теги:
#Нумерология #Зеркальная дата #Как правильно загадывать желания #двойная дата
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