Самый мощный день месяца: как правильно загадать желание 11 ноября, чтобы оно точно сбылось

Нумеролог рассказала, что означает особенная дата

Двойная дата 11 ноября — отличное время для загадывания желаний. Как делать это правильно — "Телеграф" узнал у нумеролога Любови Павленко.

Так, нумерологический расчет дня — 11 + 11 + 2021 = 9. Как рассказала нумеролог, данное число означает энергию на свершения и поток возможностей.

"Если у вас есть заветное желание – используйте волшебную энергию этого дня на его воплощение. Представьте, какую жизнь вы хотите прожить, каких целей достичь, что важное и ценное привлечь в свою реальность", — рассказала Павленко.

Усилить исполнение желания можно, проговорив свою мечту в 11 часов 11 минут.

"Слово сегодня будет иметь особую силу. Ваша молитва будет услышана и просьба исполнена. Вас посетят гениальные идеи, вам откроются новые возможности, которые приведут вас к кардинальным изменениям", — заверила нумеролог.

Напомним, 11 ноября, как считается в нумерологии, самый мощный день месяца. Нумеролог рассказала, в чем особенности двойной даты 11.11.2021 и какими делами важно заняться в этот день, чтобы привлечь успех.

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