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Найпотужніший день місяця: як правильно загадати бажання 11 листопада, щоб воно точно здійснилося

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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111
11 листопада можна і потрібно думати про свої мрії та плани
11 листопада можна і потрібно думати про свої мрії та плани

Нумеролог розповіла, що означає особлива дата

Подвійна дата 11 листопада – чудовий час для загадування бажань. Як робити це правильно — "Телеграф" дізнався у нумеролога Любові Павленко.

Так, нумерологічний розрахунок дня — 11 + 11 + 2021 = 9. Як розповіла нумеролог, це число означає енергію на звершення та потік можливостей.

"Якщо у вас є заповітне бажання – використовуйте чарівну енергію цього дня на його втілення. Уявіть, яке життя ви хочете прожити, яких цілей досягти, що важливе та цінне залучити до своєї реальності", — розповіла Павленко.

Посилити виконання бажання можна, промовивши свою мрію об 11 годині 11 хвилині.

"Слово сьогодні матиме особливу силу. Вашу молитву буде почуто і прохання виконано. Вас відвідають геніальні ідеї, вам відкриються нові можливості, які призведуть вас до кардинальних змін", — запевнила нумеролог.

Нагадаємо, 11 листопада, як вважається в нумерології, найпотужніший день місяця. Нумеролог розповіла, у чому особливості подвійної дати 11.11.2021 та якими справами важливо зайнятися цього дня, щоби залучити успіх.

Як раніше розповідав "Телеграф", є п’ять речей, які не варто зберігати в гаманці, якщо ви хочете, щоб він був сповнений грошей.

Теги:
#Нумерологія #Дзеркальна дата #Як правильно загадувати бажання #подвійна дата
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