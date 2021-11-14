"МастерШеф" 11 сезон: кто покинул проект на 13 неделе (фото)

На этой неделе участники были и в раю, и в аду, и в чистилище

В субботу, 13 ноября, вышел 13 выпуск одиннадцатого сезона популярного кулинарного шоу "МастерШеф". Эктор Хименес-Браво, который недавно поделился рецептом фруктового десерта, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский снова вошли в состав жюри, отбирая ближе к финалу самых лучших кулинаров-аматоров.

В первом конкурсе участники должны были выбрать капитанов. Им нужно было придумать меню из трех блюд, разработать концепцию и влюбить в нее других участников, чтобы они захотели присоединиться к капитану.

Во втором конкурсе участники жеребьевкой выбирали, куда попадут: в рай к Владимиру Ярославскому или в ад к Эктору Хименесу-Браво. Аматоры получили задание за пару часов приготовить обед из трех блюд, звездами которых должны стать ингредиенты, присущие соответственно раю и аду.

На битве черных фартуков участникам нужно было написать наименования продуктов на бумажках, которые потом сложить в коробку Эктора Хименес-Браво. Он, в свою очередь, должен был убрать несколько ингредиентов для приготовления блюд и дописать свои предпочтения. К сожалению, с заданием судьи не справилась Даша Евтух.

Напомним, что в 2021 году участники соревнуются за главный приз проекта — 300 тысяч гривен, обучение в Le Cordon Bleu, а также звание лучшего кулинара-аматора Украины 2021 года

Ранее "Телеграф" сообщал, что на прошлой неделе 11 сезон проекта "МастерШеф" покинула Алиса Пяткова.