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"МастерШеф" 11 сезон: хто залишив проект на 13 тижні (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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"МастерШеф" 11 сезон — кулінари-аматори попрощалися із найяскравішою учасницею Новина оновлена 14 листопада 2021, 09:46
"МастерШеф" 11 сезон — кулінари-аматори попрощалися із найяскравішою учасницею

Цього тижня учасники були і в раю, і в пеклі, і в чистилищі

У суботу, 13 листопада, вийшов 13-й випуск одинадцятого сезону популярного кулінарного шоу "МастерШеф". Ектор Хіменес-Браво, який нещодавно поділився рецептом фруктового десерту, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський знову увійшли до складу журі, відбираючи ближче до фіналу найкращих кулінарів-аматорів.

У першому конкурсі учасники мали вибрати капітанів. Їм потрібно було вигадати меню з трьох страв, розробити концепцію і закохати в неї інших учасників, щоб вони захотіли приєднатися до капітана.

У другому конкурсі учасники жеребкуванням обирали, куди потраплять: до раю до Володимира Ярославського чи до пекла до Ектора Хіменеса-Браво. Любителі отримали завдання за пару годин приготувати обід із трьох страв, зірками яких мають стати інгредієнти, властиві відповідно раю та пеклу.

На битві чорних фартухів учасникам потрібно було написати найменування продуктів на папірцях, які потім скласти у коробку Ектора Хіменес-Браво. Він, у свою чергу, мав прибрати декілька інгредієнтів для приготування страв та дописати свої уподобання. На жаль, із завданням судді не впоралася Даша Євтух.

Нагадаємо, що у 2021 році учасники змагаються за головний приз проекту — 300 тисяч гривень, навчання у Le Cordon Bleu, а також звання найкращого кулінара-любителя України 2021 року.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що минулого тижня 11 сезон проекту "МастерШеф" залишила Аліса П’яткова.

Теги:
#Шоу #Майстер шеф #Даша Євтух
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