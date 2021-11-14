Укр

"Египет, я не скучаю": Дорофеева показала последствия своей госпитализации

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Надя Дорофеева показала, как выглядит после госпитализации Новость обновлена 14 ноября 2021, 19:07
Надя Дорофеева показала, как выглядит после госпитализации

31-летняя артистка не совсем довольна своей поездкой в теплую страну.

В начале ноября украинская певица Надя Дорофеева должна была выступать в Египте, но неожиданно попала в больницу с сильным отравлением. Концерт пришлось отменить, а артистке пришлось провести несколько часов в больнице под капельницей. 

На своей странице в Инстаграм Дорофеева отмечала, что очень боится уколов, а в Египте ей пять раз не могли поставить капельницы, от чего у нее болела рука и появились синяки. 

Спустя почти неделю после выписки у себя в соцсети в сторис артистка опубликовала "результаты египетского лечения" в виде огромного синяка на руке. 

"Египет, я не скучаю" — подписала снимок Надежда.

На руке певицы "красуется" огромный синяк от капельницы
На руке певицы "красуется" огромный синяк от капельницы

Отметим, что 14 ноября Надя Дорофеева стала специальной гостьей четвертьфинала танцевального шоу "Танцы со звездами".

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#Певица #Надя Дорофеева
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