"Египет, я не скучаю": Дорофеева показала последствия своей госпитализации
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31-летняя артистка не совсем довольна своей поездкой в теплую страну.
В начале ноября украинская певица Надя Дорофеева должна была выступать в Египте, но неожиданно попала в больницу с сильным отравлением. Концерт пришлось отменить, а артистке пришлось провести несколько часов в больнице под капельницей.
На своей странице в Инстаграм Дорофеева отмечала, что очень боится уколов, а в Египте ей пять раз не могли поставить капельницы, от чего у нее болела рука и появились синяки.
Спустя почти неделю после выписки у себя в соцсети в сторис артистка опубликовала "результаты египетского лечения" в виде огромного синяка на руке.
"Египет, я не скучаю" — подписала снимок Надежда.
Отметим, что 14 ноября Надя Дорофеева стала специальной гостьей четвертьфинала танцевального шоу "Танцы со звездами".
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