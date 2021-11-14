"Египет, я не скучаю": Дорофеева показала последствия своей госпитализации

31-летняя артистка не совсем довольна своей поездкой в теплую страну.

В начале ноября украинская певица Надя Дорофеева должна была выступать в Египте, но неожиданно попала в больницу с сильным отравлением. Концерт пришлось отменить, а артистке пришлось провести несколько часов в больнице под капельницей.

На своей странице в Инстаграм Дорофеева отмечала, что очень боится уколов, а в Египте ей пять раз не могли поставить капельницы, от чего у нее болела рука и появились синяки.

Спустя почти неделю после выписки у себя в соцсети в сторис артистка опубликовала "результаты египетского лечения" в виде огромного синяка на руке.

"Египет, я не скучаю" — подписала снимок Надежда.

На руке певицы "красуется" огромный синяк от капельницы

Отметим, что 14 ноября Надя Дорофеева стала специальной гостьей четвертьфинала танцевального шоу "Танцы со звездами".