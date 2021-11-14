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"Єгипет, я не сумую": Дорофєєва показала наслідки своєї госпіталізації

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Надя Дорофєєва показала, як виглядає після госпіталізації Новина оновлена 14 листопада 2021, 19:07
Надя Дорофєєва показала, як виглядає після госпіталізації

31-річна артистка не зовсім задоволена своєю поїздкою до теплої країни.

На початку листопада українська співачка Надя Дорофєєва мала виступати в Єгипті, але несподівано потрапила до лікарні із сильним отруєнням. Концерт довелося скасувати, а артистці довелося провести кілька годин у лікарні під крапельницею.

На своїй сторінці в Інстаграм Дорофєєва зазначала, що дуже боїться уколів, а в Єгипті їй п’ять разів не могли поставити крапельниці, від чого в неї боліла рука і з’явилися синці.

Майже через тиждень після виписки у себе в соцмережі в сторіс артистка опублікувала "результати єгипетського лікування" у вигляді величезного синця на руці.

"Єгипет, я не сумую" — підписала знімок Надія.

На руці співачки "красується" величезний синець від крапельниці
На руці співачки "красується" величезний синець від крапельниці

Зазначимо, що 14 листопада Надя Дорофєєва стала спеціальною гостею чвертьфіналу танцювального шоу "Танці із зірками".

Теги:
#Співачка #Надя Дорофєєва
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