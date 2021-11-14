"Єгипет, я не сумую": Дорофєєва показала наслідки своєї госпіталізації

31-річна артистка не зовсім задоволена своєю поїздкою до теплої країни.

На початку листопада українська співачка Надя Дорофєєва мала виступати в Єгипті, але несподівано потрапила до лікарні із сильним отруєнням. Концерт довелося скасувати, а артистці довелося провести кілька годин у лікарні під крапельницею.

На своїй сторінці в Інстаграм Дорофєєва зазначала, що дуже боїться уколів, а в Єгипті їй п’ять разів не могли поставити крапельниці, від чого в неї боліла рука і з’явилися синці.

Майже через тиждень після виписки у себе в соцмережі в сторіс артистка опублікувала "результати єгипетського лікування" у вигляді величезного синця на руці.

"Єгипет, я не сумую" — підписала знімок Надія.

На руці співачки "красується" величезний синець від крапельниці

Зазначимо, що 14 листопада Надя Дорофєєва стала спеціальною гостею чвертьфіналу танцювального шоу "Танці із зірками".