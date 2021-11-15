Укр

"Гриша джуниор": ведущий "Холостячки" показал, каким был 10 лет назад (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Григорий Решетник поделился фото 2011 года Новость обновлена 15 ноября 2021, 08:14
Григорий Решетник поделился фото 2011 года

За последние десять лет шоумен возмужал и стал еще увереннее в себе

Украинский телеведущий Григорий Решетник, который ранее рассказал, чем отличаются героини двух сезонов "Холостячки", решил дать интересное задания своим подписчикам в Инстаграме.

38-летний шоумен опубликовал в социальной сети свою архивную фотографию и предложил фолловерам угадать, в какой год она была сделана. Отметим, что на снимке телеведущий выглядит моложе. В руках Решетник держит микрофон, а вокруг него развлекаются гости. Видно, что тогда Григорий вел очередное мероприятие.

Украинский шоумен в 2011 году
Украинский шоумен в 2011 году

В последнем посте Решетник признался, что не представляет, насколько сильно он изменился, но внутренне и психологически — точно. "За это время я еще больше влюбился в свою жену, стал многодетным папой и имею определенные достижения в профессии. Я стал более ответственным, смелым, уверенным в своих силах", — написал Григорий.

В комментариях отметили, что телеведущий практически не изменился, а его бровям тогда позавидовали бы многие девушки.

Ранее "Телеграф" сообщал, что телеканал СТБ начал съемки нового сезона проекта "Холостяк". Главным героем стал украинец Александр Топольский, который успешно построил бизнес в США, а теперь живет в Майями. Премьера 12 сезона реалити запланирована на март 2022 год. Григорий Решетник продолжит помогать герою с выбором той единственной.

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