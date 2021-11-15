"Гриша джуниор": ведущий "Холостячки" показал, каким был 10 лет назад (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 60
За последние десять лет шоумен возмужал и стал еще увереннее в себе
Украинский телеведущий Григорий Решетник, который ранее рассказал, чем отличаются героини двух сезонов "Холостячки", решил дать интересное задания своим подписчикам в Инстаграме.
38-летний шоумен опубликовал в социальной сети свою архивную фотографию и предложил фолловерам угадать, в какой год она была сделана. Отметим, что на снимке телеведущий выглядит моложе. В руках Решетник держит микрофон, а вокруг него развлекаются гости. Видно, что тогда Григорий вел очередное мероприятие.
В последнем посте Решетник признался, что не представляет, насколько сильно он изменился, но внутренне и психологически — точно. "За это время я еще больше влюбился в свою жену, стал многодетным папой и имею определенные достижения в профессии. Я стал более ответственным, смелым, уверенным в своих силах", — написал Григорий.
В комментариях отметили, что телеведущий практически не изменился, а его бровям тогда позавидовали бы многие девушки.
Ранее "Телеграф" сообщал, что телеканал СТБ начал съемки нового сезона проекта "Холостяк". Главным героем стал украинец Александр Топольский, который успешно построил бизнес в США, а теперь живет в Майями. Премьера 12 сезона реалити запланирована на март 2022 год. Григорий Решетник продолжит помогать герою с выбором той единственной.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-