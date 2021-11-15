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"Гриша джуніор": ведучий "Холостячки" показав, яким був 10 років тому (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Григорій Решетник поділився фото 2011 року Новина оновлена 15 листопада 2021, 08:14
Григорій Решетник поділився фото 2011 року

За останні десять років шоумен змужнів і став ще впевненішим у собі

Український телеведучий Григорій Решетник, який раніше розповів, чим відрізняються героїні двох сезонів "Холостячки", вирішив дати цікаве завдання своїм передплатникам в Інстаграмі.

38-річний шоумен опублікував у соціальній мережі свою архівну фотографію та запропонував фолловерам вгадати, в який рік вона була зроблена. Зазначимо, що на знімку телеведучий виглядає молодшим. У руках Решетник тримає мікрофон, а довкола нього розважаються гості. Видно, що тоді Григорій проводив черговий захід.

Український шоумен у 2011 році
Український шоумен у 2011 році

В останньому посту Решетник зізнався, що не уявляє, наскільки сильно він змінився, але внутрішньо і психологічно точно. "За цей час я ще більше закохався в свою дружину, став багатодітним татусем і маю певні досягнення в професії", — написав Григорій.

У коментарях зазначили, що телеведучий практично не змінився, а його бровам тоді позаздрили б багато дівчат.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що телеканал СТБ розпочав зйомки нового сезону проекту "Холостяк". Головним героєм став українець Олександр Топольський, який успішно побудував бізнес у США, а тепер мешкає в Майямі. Прем’єра 12 сезону реаліті запланована на березень 2022 року. Григорій Решетник продовжить допомагати герою з вибором тієї єдиної.

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