О чем говорит небо: народные приметы о звездах
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Звезды могут прогнозировать погоду и урожай
Приметы и поверья присутствуют каждый день в нашей жизни. Мы часто связываем их с событиями в нашей жизни. Недавно "Телеграф" писал о народных приметах, связанных с солью, а сегодня мы расскажем о звездах.
Падающая звезда
Если вы заметили, как с неба падает звезда — немедленно загадывайте желание! Следует заметить, что желание исполняется только тогда, когда вы успеваете загадать его во время падения. Считается, что когда с неба падает звезда, это летит ангел, который и будет исполнять желание, сообщает orakul.pp.ua.
Звезды об урожае
Если 13 декабря, в День святого Андрея Первозванного, ночь засыпана звездами, то следующий год будет богат ягодами и грибами.
Если звездное небо 28 января – в этом году будет хороший урожай льна. Если же звезды сияют в ночь на Ивана Купала, будет хороший грибной сезон.
Звезды о погоде
Если звезды на небе очень яркие – будет мороз, если светят тускло – оттепель. Если звезды постоянно мерцают – стоит ждать снега. Если небо очень звездное – будет ясная и хорошая погода, а когда звезд мало – можно ожидать дождя. Если звезды падают – к сильному ветру. Когда на небе звезды мерцают, а утром небо покрыто облаками — в обед может быть гроза. Когда зимой звезды яркие, искрятся и прыгают — будет сильный холод.
Ранее "Телеграф" писал, что нельзя делать на ночь и перед сном.
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