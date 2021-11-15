О чем говорит небо: народные приметы о звездах

Звезды могут прогнозировать погоду и урожай

Приметы и поверья присутствуют каждый день в нашей жизни. Мы часто связываем их с событиями в нашей жизни. Недавно "Телеграф" писал о народных приметах, связанных с солью, а сегодня мы расскажем о звездах.

Падающая звезда

Если вы заметили, как с неба падает звезда — немедленно загадывайте желание! Следует заметить, что желание исполняется только тогда, когда вы успеваете загадать его во время падения. Считается, что когда с неба падает звезда, это летит ангел, который и будет исполнять желание, сообщает orakul.pp.ua.

Звезды об урожае

Если 13 декабря, в День святого Андрея Первозванного, ночь засыпана звездами, то следующий год будет богат ягодами и грибами.

Если звездное небо 28 января – в этом году будет хороший урожай льна. Если же звезды сияют в ночь на Ивана Купала, будет хороший грибной сезон.

Звезды о погоде

Если звезды на небе очень яркие – будет мороз, если светят тускло – оттепель. Если звезды постоянно мерцают – стоит ждать снега. Если небо очень звездное – будет ясная и хорошая погода, а когда звезд мало – можно ожидать дождя. Если звезды падают – к сильному ветру. Когда на небе звезды мерцают, а утром небо покрыто облаками — в обед может быть гроза. Когда зимой звезды яркие, искрятся и прыгают — будет сильный холод.

Ранее "Телеграф" писал, что нельзя делать на ночь и перед сном.