Про що говорить небо: головні народні прикмети про зірки

Зорі можуть прогнозувати погоду та врожай

Прикмети та повір’я присутні щодня у нашому житті. Ми часто пов’язуємо їх з певними подіями в нашому житті. Нещодавно "Телеграф" писав про народні прикмети пов’язані із сіллю, а сьогодні ми розкажемо про зірки.

Падаюча зірка

Якщо ви помітили як з неба падає зірка — негайно загадуйте бажання! Варто зауважити, що бажання здійснюється лише тоді, коли ви встигаєте загадати його саме під час падіння. Вважається, що коли з неба падає зірка — це летить ангел, який і буде здійснювати бажання, повідомляє orakul.pp.ua.

Зірки про врожай

Якщо 13 грудня, у День святого Андрія Первозванного, ніч засипана зорями, то наступний рік буде багатий на ягоди і гриби.

Якщо зоряне небо 28 січня — цьогоріч буде хороший врожай льону. Якщо ж зірки сяють у ніч на Івана Купала — буде хороший грибний сезон.

Зірки про погоду

Якщо зірки на небі дуже яскраві — буде мороз, якщо світять тьмяно — відлига. Якщо зірки постійно мерехтять — варто чекати снігу. Якщо небо дуже зоряне — буде ясна і хороша погода, а коли зірок мало — можна чекати дощу. Якщо зірки падають — до сильного вітру. Коли на небі зірки дуже мерехтять, а зранку небо вкрите хмарами — в обід може бути гроза.

Коли взимку зірки яскраві, іскряться та "стрибають" — буде сильний холод.

Раніше "Телеграф" писав, що не можна робити на ніч та перед сном.