Укр

Почему нельзя носить вещи умерших людей

Автор
Яна Мосийчук
Дата публикации
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Автор
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Вещи умершего имеют очень сильную энергетику Новость обновлена 16 ноября 2021, 14:45
Вещи умершего имеют очень сильную энергетику

Оставлять себе вещи умерших людей — не всегда хорошая идея

Смерть близких людей — большая трагедия, и люди обычно тяжело ее воспринимают. Забыв, что некоторые вещи не советуют держать дома, родственники часто оставляют в память одежду умершего, и даже больше — одевают ее. Но задумываются ли они о последствиях? "Телеграф" расскажет почему нельзя носить одежду умершего человека.

Одежда

Одежда умершего может принести неприятности, ссоры и беды. Также считается, что такая одежда сохраняет энергетику и часть души умершего человека. Такие вещи лучше сжигать, сообщает stb.ua.

Украшения

Если у вас остались драгоценности от родственников сжигать или выбрасывать их не нужно. Над ними следует провести специальный ритуал очищения, со святой водой и специальными молитвами. После этого они могут стать вашими семейными талисманами, которые будут оберегать ваш род и будут передаваться из поколения в поколение.

Украшения могут стать семейной реликвией
Украшения могут стать семейной реликвией

Обувь

Носить обувь мертвеца категорически запрещается. Если человек болел тяжелыми инфекционными болезнями, в обуви могут остаться вирусы и бактерии, которые могут заразить вас. А также в обуви сохраняется вся отрицательная энергетика умершего. Не стоит, чтобы она переходила в вашу жизнь, ведь может принести много страданий.

Ранее, "Телеграф" писал, что нельзя делать с ключами от дома, чтобы не навлечь беды.

Теги:
#Одежда #Смерть #Запреты #Мертвец
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