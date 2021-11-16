Чому не можна носити речі померлих людей

Залишати речі померлих родичів — не завжди хороша ідея

Смерть близьких людей — велика трагедія, і люди, зазвичай, тяжко її сприймають. Забуваючи, що деякі речі не радять тримати вдома, родичі часто залишають на згадку одяг померлого, і навіть більше — одягають його. Але чи задумуються вони про наслідки? "Телеграф" розповість чому не можна носити одяг померлої людини.

Одяг

Одяг померлого може принести неприємності, сварки та біди. Також вважається, що такий одяг зберігає енергетику та частину душі померлої людини. Такі речі краще спалювати, інформує stb.ua.

Прикраси

Якщо ж у вас залишились коштовності від родичів спалювати або викидати їх не потрібно. Над ними варто провести спеціальний ритуал очищення, зі свяченою водою і спеціальними молитвами. Після цього вони можуть стати вашими сімейними талісманами, які оберігатимуть ваш рід і передаватимуться з покоління в покоління.

Прикраси можуть стати сімейною реліквією

Взуття

Носити взуття мерця категорично забороняється. Якщо людина хворіла важкими інфекційними хворобами, у взутті можуть залишитись віруси та бактерії, які можуть заразити і вас. А також у взутті зберігається уся негативна енергетика померлого. Не варто, щоб вона переходила у ваше життя, адже може принести багато страждань.

Раніше, "Телеграф" писав, що не можна робити з ключами від будинку, щоб не накликати біди.