Как найти потерянные вещи: приметы и ритуалы

Чтобы найти потерянные вещи, можно обратиться за помощью не только к близким, но и к народным ритуалам

В силу сильной занятости и озабоченности мы часто теряем вещи. Иногда кажется, что они провалились сквозь землю. Если вещь потерялась дома, можно попросить о помощи домового или обратиться к народным приметам. Телеграф подготовил для вас несколько ритуалов, которые помогут быстро вернуть необходимую вещь.

Обратитесь к потерянной вещи

Если вы очень спешите и эта вещь просто необходимость сейчас, попробуйте обратиться к ней. Говорите с не как с живым существом, спросите, где она и вежливо попросите вернуться. После этих слов вещь обычно возвращается к владельцу, сообщает stb.ua.

Ритуал с нитью

Попросите друга или родственника на запястье вашей руки завязать нить (нить должна быть длинной). И с каждой стороны завязать по два узла. Это действие необходимо повторить семь раз. После такого ритуала потерянные вещи быстро находятся.

Нить на запястье имеет много магических свойств

Ритуал со сном

Напишите на листе бумаги название вещи, которую вы потеряли и положите под подушку. Ночью вам приснится сон, в котором вы узнаете, где именно лежит потерянная вещь.

Ритуал с чашкой

Чашку от чая переверните на тарелку вверх дном. Затем закройте глаза и представьте, что вы поймали в эту чашку вещь, которую ищете. После этого ритуала скоро вы ее действительно найдете.

Приметы о потерянных вещах

Если потеряли ручку, значит, какую-то проблему решат без вас.

Если потеряли украшение — вас ждет ссора с тем человеком, который вам его подарил.

Если потеряли ключи – вам следует сделать перерыв и отдохнуть.

Если потеряли перчатку – скоро ваши проблемы решатся, и вы почувствуете облегчение.

Если потеряли шарф светлых оттенков – вас ждет незабываемый семейный отпуск, если темных оттенков – разлука с любимым человеком на длительное время. Утерянный шарф синего или зеленого цвета предотвращает опасность на дороге. А если потеряли шарф красного — стоит остерегаться приключений и авантюр вам и вашим родственникам.

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