Як знайти втрачені речі: прикмети та ритуали

Щоб знайти загублені речі можна звернутись за допомогою не лише до близьких, але й до народних ритуалів

В силу сильної зайнятості та заклопотаності ми досить часто губимо речі. Інколи здається, що вони провалились крізь землю. Якщо річ загубилась вдома, можна попросити про допомогу домовика, або ж звернутись до народних прикмет. "Телеграф" підготував для вас декілька ритуалів, які допоможуть швидко повернути необхідну річ.

Зверніться до загубленої речі

Якщо ви дуже поспішаєте і ця річ просто необхідність зараз, спробуйте звернутись до неї. Говоріть до неї як живої істоти, запитайте де вона і ввічливо попросіть повернутись. Після цих слів, річ зазвичай повертається до власника, повідомляє stb.ua.

Ритуал з ниткою

Попросіть друга або родича на запʼясті вашої руки завʼязати нитку (нитка повинна бути довгою). І з кожного боку завʼязати по два вузли. Цю дію необхідно повторити сім разів. Після такого ритуалу загублені речі швидко знаходяться.

Нитка на зап'ясті має багато магічних властивостей

Ритуал зі сном

Напишіть на аркуші паперу назву речі, яку ви загубили та покладіть його під подушку. Вночі вам присниться сон, в якому ви дізнаєтесь де саме лежить загублена річ.

Ритуал з чашкою

Чашку від чаю переверніть на тарілку догори дном. Після цього закрийте очі та уявіть, що ви зловили в цю чашку річ, яку шукаєте. Після цього ритуалу скоро ви її справді знайдете.

Прикмети про загублені речі

Якщо загубили ручку — це означає, що якусь проблему вирішать без вас.

Якщо загубили прикрасу — вас чекає сварка з тією людиною, яка вам її подарувала.

Якщо загубили ключі — вам варто зробити перерву і відпочити.

Якщо загубили рукавичку — скоро ваші проблеми вирішаться, і ви відчуєте полегшення.

Якщо загубили шарф світлих відтінків — вас чекає незабутня сімейна відпустка, якщо темних відтінків — розлука з коханою людиною на тривалий час. Загублений шарф синього або зеленого кольору вістує небезпеку на дорозі. А якщо загубили шарф червоного — варто остерігатись пригод та авантюр вам та вашим родичам.

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