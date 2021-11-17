Укр

Зачем нужна дыра в ложке для спагетти

Автор
Яна Мосийчук
Дата публикации
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Автор
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Обычная ложка для спагетти тоже имеет секреты
Обычная ложка для спагетти тоже имеет секреты

Если вы любите спагетти – у вас обязательно должна быть эта ложка

В современном мире существует множество девайсов, чтобы облегчить жизнь, но мы не всегда знаем, как правильно их использовать и для чего именно они нужны. Недавно "Телеграф" поделился популярными ошибками в приготовлении макарон, а сегодня мы расскажем зачем в ложке для спагетти круглое отверстие.

Ложка для спагетти — достаточно удобный инструмент. Ею достаточно удобно перемешивать макароны и безопасно доставать их из кастрюли. Но у нее есть еще одно интересное предназначение, о котором мало кто знает, рассказывает versal-online.com.ua.

Она помогает отмерить правильное количество спагетти. Именно это отверстие в ложке показывает какое количество сырых макарон нужно на одну порцию для среднестатистического человека. Это достаточно удобная функция, если вам нужно приготовить еду на один раз, а "на глаз" сориентироваться тяжело. Попробуйте воспользоваться. Возможно, это именно ваша идеальная порция.

С помощью этого отверстия легко отмерить необходимое количество спагетти
С помощью этого отверстия легко отмерить необходимое количество спагетти

Ранее "Телеграф" писал, как правильно организовать пространство на кухне.

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#Кухня #Лайфхаки #Поради
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