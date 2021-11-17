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Навіщо потрібна дірка в ложці для спагеті

Автор
Яна Мосійчук
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Звичайна ложка для спагеті також має секрети
Звичайна ложка для спагеті також має секрети

Якщо ви любите спагеті — у вас обов'язково повинна бути така ложка

В сучасному світі існує безліч девайсів для того, щоб полегшити життя, Але ми не завжди знаємо як правильно їх використовувати. Нещодавно "Телеграф" поділився найпопулярнішими помилками в приготуванні макаронів, а сьогодні ми розкажемо навіщо у ложці для спагеті дірка.

Ложка для спагеті досить - зручний інструмент. Нею легко та зручно перемішувати макарони та діставати їх з каструлі. Але у неї є ще одне цікаве призначення, про яке, на жаль, знає досить невелика кількість людей, розповідає versal-online.com.ua.

Вона допомагає відміряти правильну кількість спагеті. Саме так — отвір в ложці показує яка кількість сирих макаронів потрібна на одну порцію для середньостатистичної людини. Це досить зручна функція, якщо вам потрібно приготувати їжу на один раз, а "на око" зорієнтуватись тяжко. Спробуйте скористатись. Можливо, це саме ваша ідеальна порція.

Зручно вимірювати необхідну кількість спагеті
Зручно вимірювати необхідну кількість спагеті

Раніше "Телеграф" писав, як правильно організувати простір на кухні.

Теги:
#Кухня #Лайфхак #Поради
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