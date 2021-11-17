Немедленно от них избавьтесь: названы самые опасные вещи на кухне

Привычные и необходимые нам вещи на кухне могут причинить вред здоровью

Чистота на кухне, правильно организованное пространство и необходимые инструменты – то, что помогает готовить вкусные и изысканные блюда каждой хозяйке. Но не все то, чем мы пользуемся безопасно.

На своей странице в Instagram, диетологиня Татьяна Ярмошик рассказала, какие вещи не стоит держать на вашей кухне.

В первую очередь, необходимо избавиться от пластмассовой посуды и контейнеров, всех приборов и различных ложек для приготовления, которые контактируют с продуктами. Эксперт советует заменить их на стекло, дерево или сталь.

Также опасной вещью на кухне есть чайник. Если он пластмассовый, то необходимо заменить его металлическим (ручка может быть пластмассовой, ведь она не контактирует с водой).

Металлический чайник более безопасен для вашего здоровья, чем пластмасовый

Емкости, в которых вы храните крупы, специи и пряности, также должны быть стеклянные, утверждает Татьяна Ярмошик. Для масла и уксуса лучше использовать бутылки из темного стекла.

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Для того чтобы сделать кухню безопасной, необходимо изучить состав вашего моющего средства. Если в составе есть токсичные вещества – лучше заменить средство более экологичным.

И последняя опасная вещь – фольга. При контакте с пищей она насыщает ее алюминием, что может вам навредить. Сюда же следует отнести пищевую пленку и рукав для запекания. Лучше всего запекать пищу в керамической или стеклянной посуде.

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