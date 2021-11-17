Негайно від них позбавтесь: названі найнебезпечніші речі на кухні
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Звичні та необхідні нам речі на кухні можуть заподіяти шкоду здоров'ю
Чистота на кухні, правильно організований простір та необхідні інструменти — те, що допомагає готувати смачні та вишукані страви кожній господині. Але не все те, чим ми користуємось є безпечним.
На своїй сторінці в Instagram, дієтологиня Тетяна Ярмошик розповіла, які речі не варто тримати на вашій кухні.
В першу чергу, необхідно позбавитись пластмасового посуду та контейнерів, усіх приборів та різних ложок для готування, які контактують з продуктами. Експерт радить замінити їх на скло, дерево чи сталь.
Також небезпечною річчю на кухні є чайник. Якщо він пластмасовий, то необхідно замінити його на металевий (ручка може бути пластмасовою, адже вона не контактує з водою).
Ємності, в яких ви зберігаєте крупи, спеції та прянощі також повинні бути скляні, стверджує Тетяна Ярмошик. Для олії та оцту також краще використовувати пляшки з темного скла.
Для того, щоб зробити кухню безпечною, необхідно вивчити склад вашого миючого засобу. Якщо у складі є токсичні речовини — краще замінити засіб на більш екологічний.
І остання небезпечна річ — фольга. При контакті з їжею, вона насичує її алюмінієм, що дуже небезпечно для життя. Сюди ж варто віднести харчову плівку і рукав для запікання. Краще за все запікати їжу у керамічному або ж скляному посуді.
Раніше "Телеграф" писав про пʼять речей вдома, які обовʼязково мають бути чистими.
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