Негайно від них позбавтесь: названі найнебезпечніші речі на кухні

Звичні та необхідні нам речі на кухні можуть заподіяти шкоду здоров'ю

Чистота на кухні, правильно організований простір та необхідні інструменти — те, що допомагає готувати смачні та вишукані страви кожній господині. Але не все те, чим ми користуємось є безпечним.

На своїй сторінці в Instagram, дієтологиня Тетяна Ярмошик розповіла, які речі не варто тримати на вашій кухні.

В першу чергу, необхідно позбавитись пластмасового посуду та контейнерів, усіх приборів та різних ложок для готування, які контактують з продуктами. Експерт радить замінити їх на скло, дерево чи сталь.

Також небезпечною річчю на кухні є чайник. Якщо він пластмасовий, то необхідно замінити його на металевий (ручка може бути пластмасовою, адже вона не контактує з водою).

Металевий чайник більш безпечний для вашого здоров'я

Ємності, в яких ви зберігаєте крупи, спеції та прянощі також повинні бути скляні, стверджує Тетяна Ярмошик. Для олії та оцту також краще використовувати пляшки з темного скла.

Читайте також: Категорія Lifestyle Топ-10 найбільш безкорисних речей на кухні Іноді реклама змушує господарок купувати різне кухонне приладдя, але в побуті вони виявляються не такими потрібними та корисними, як очікувалося

Для того, щоб зробити кухню безпечною, необхідно вивчити склад вашого миючого засобу. Якщо у складі є токсичні речовини — краще замінити засіб на більш екологічний.

І остання небезпечна річ — фольга. При контакті з їжею, вона насичує її алюмінієм, що дуже небезпечно для життя. Сюди ж варто віднести харчову плівку і рукав для запікання. Краще за все запікати їжу у керамічному або ж скляному посуді.

Раніше "Телеграф" писав про пʼять речей вдома, які обовʼязково мають бути чистими.