Укр

Оголившаяся на фоне храма Lola Bunny показала горячие фото в купальнике

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Блогерша Lola Bunny Новость обновлена 17 ноября 2021, 16:10
Блогерша Lola Bunny

Девушка соблазнительно позировала на балконе многоэтажки.

Российская модель и инстаблогерка, известная в сети как Lola Bunny, после скандала с голыми фото возле храма Василия Блаженного, как обнажалась в сети, так и продолжает это делать. Только на сей раз делает это не на фоне церкви. 

У себя в Instagram-профиле @yambogdini.mag, где за ней следит чуть больше 15 тыс. подписчиков, девушка опубликовала серию снимков, на которых позирует в крошечном бикини. 

Блогерша позирует на балконе многоэтажки, в которой вероятно и живет, ведь это не первый снимок на этом фоне, в сексуальном купальнике фиолетово-голубого цвета, сексуально кусая виноград. 

Отметим, что у Лолы Банни красивая и потянутая фигура: пышная грудь, тонкая талия и плоский живот.

В комментариях подписчики засыпали девушку комплиментами, но и не забыли напомнить о снимке у храма.

Ранее, "Телеграф" писал, что "подвиг" Лолы Банни повторила еще одна Instagram-блогерка Ирина Волкова. Девушка обнажила ягодицы возле собора в Санкт-Петербурге.

Теги:
#Россия #Модель #Instagram #Блогер
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