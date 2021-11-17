Оголившаяся на фоне храма Lola Bunny показала горячие фото в купальнике

Девушка соблазнительно позировала на балконе многоэтажки.

Российская модель и инстаблогерка, известная в сети как Lola Bunny, после скандала с голыми фото возле храма Василия Блаженного, как обнажалась в сети, так и продолжает это делать. Только на сей раз делает это не на фоне церкви.

У себя в Instagram-профиле @yambogdini.mag, где за ней следит чуть больше 15 тыс. подписчиков, девушка опубликовала серию снимков, на которых позирует в крошечном бикини.

Блогерша позирует на балконе многоэтажки, в которой вероятно и живет, ведь это не первый снимок на этом фоне, в сексуальном купальнике фиолетово-голубого цвета, сексуально кусая виноград.

Отметим, что у Лолы Банни красивая и потянутая фигура: пышная грудь, тонкая талия и плоский живот.

В комментариях подписчики засыпали девушку комплиментами, но и не забыли напомнить о снимке у храма.

Ранее, "Телеграф" писал, что "подвиг" Лолы Банни повторила еще одна Instagram-блогерка Ирина Волкова. Девушка обнажила ягодицы возле собора в Санкт-Петербурге.