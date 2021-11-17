Lola Bunny, що оголилася на фоні храму, показала гарячі фото в купальнику

Дівчина спокусливо позувала на балконі багатоповерхівки.

Російська модель та інстаблогерка, відома в мережі як Lola Bunny, після скандалу з голими фото біля храму Василя Блаженного, як оголювалася в мережі, так і продовжує це робити. Тільки цього разу це робить не на фоні церкви.

У себе в Instagram-профілі @yambogdini.mag, де за нею стежить трохи понад 15 тис. підписників, дівчина опублікувала серію знімків, на яких позує в крихітному бікіні.

Блогерка позує на балконі багатоповерхівки, в якій імовірно і живе, адже це не перший знімок на цьому фоні, у сексуальному купальнику фіолетово-блакитного кольору, сексуально кусаючи виноград.

Зазначимо, що у Лоли Банні красива і потягнута постать: пишні груди, тонка талія та плоский живіт.

У коментарях підписники засипали дівчину компліментами, але й не забули нагадати про знімок біля храму.

Раніше "Телеграф" писав, що "подвиг" Лоли Банні повторила ще одна Instagram-блогерка Ірина Волкова. Дівчина оголила сідниці біля собору в Санкт-Петербурзі.