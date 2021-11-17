Рус

Lola Bunny, що оголилася на фоні храму, показала гарячі фото в купальнику

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
21
Блогерка Lola Bunny Новина оновлена 17 листопада 2021, 16:10
Блогерка Lola Bunny

Дівчина спокусливо позувала на балконі багатоповерхівки.

Російська модель та інстаблогерка, відома в мережі як Lola Bunny, після скандалу з голими фото біля храму Василя Блаженного, як оголювалася в мережі, так і продовжує це робити. Тільки цього разу це робить не на фоні церкви.

У себе в Instagram-профілі @yambogdini.mag, де за нею стежить трохи понад 15 тис. підписників, дівчина опублікувала серію знімків, на яких позує в крихітному бікіні.

Блогерка позує на балконі багатоповерхівки, в якій імовірно і живе, адже це не перший знімок на цьому фоні, у сексуальному купальнику фіолетово-блакитного кольору, сексуально кусаючи виноград.

Зазначимо, що у Лоли Банні красива і потягнута постать: пишні груди, тонка талія та плоский живіт.

У коментарях підписники засипали дівчину компліментами, але й не забули нагадати про знімок біля храму.

Раніше "Телеграф" писав, що "подвиг" Лоли Банні повторила ще одна Instagram-блогерка Ірина Волкова. Дівчина оголила сідниці біля собору в Санкт-Петербурзі.

Теги:
#Росія #Модель #Instagram #Блогер
Володимир Путін та Сергій Шойгу
Політика
Путін на межі істерики: навіщо РФ накопичує війська на кордоні з Україною
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Володимир Путін та Сергій Шойгу
Путін на межі істерики: навіщо РФ накопичує війська на кордоні з Україною
Дата публікації
Категорія
Українці можуть дізнатися про пункти вакцинації в режимі онлайн
Де в Україні вакцинують від коронавірусу: з’явилася карта з наявністю щеплень у реальному часі
Дата публікації
Категорія
На навчання вийдуть учні всіх класів
Дистанційка закінчилася: у Києві та Львові школярів повертають за парти
Дата публікації
Категорія
Після затримання чоловіка оглянули медики.
З сокирою на поліцію: на Київщині затримали неадеквата, який погрожував підірвати будинок (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Ігри плей-оф пройдуть у березні наступного року
Шанси збірної України пробитися на ЧС-2022 з футболу: найгірший і найкращий розклади напередодні плей-оф