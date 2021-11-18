"Черная пятница" в Украине: как не стать жертвой фальшивых скидок

Важно обращать внимание, действительно ли продавцы снижают цены на товар, а не просто меняют ценники

"Черная пятница" (Black Friday) в Украине в нынешнем году пройдет 26 ноября. В этот день большинство магазинов предлагают скидки на многие товары.

Аналитики компании Picodi в ходе исследования выяснили, что жители нашей страны относятся к "Черной пятнице" скорее положительно, чем отрицательно. 45% участников исследования согласились, что в этот день есть возможность сделать покупки на очень выгодных условиях. 43% – уверены, что это лучшая распродажа года, а для 34% этот день — отличная возможность приобрести дорогие товары с действительно хорошей скидкой.

В то же время 27% респондентов рассказали о манипуляциях с ценами, когда магазины накануне сезона скидок повышают цены, а затем делают скидки, снижая их до прежнего уровня. Еще 20% опрошенный украинцев уверены, что в "Черную пятницу" магазины делают скидки лишь на неинтересный или залежалый товар, а 17% полагают, что размер скидок в конце ноября не отличается от других распродаж.

Эксперт по розничной торговле Андрей Куценко отмечает, что не стоит мчаться за покупками, когда видите большую надпись "скидка 90%". Если почитать все, что написано более мелким шрифтом, то вы увидите – скидка до 90% и на самом деле она может составлять всего несколько процентов. Также эксперт подтверждает догадки покупателей – очень часто магазины заранее завышают цены, а потом снижают их до изначального уровня.

Чтобы быть уверенными в том, что вас не обманывают в "Черную пятницу", стоит заранее мониторить цены на интересующие вас товары. Например, журналисты редакции "Телеграфа" в течение нескольких месяцев накануне "Черной пятницы-2020" отслеживали цены на стиральные машины в крупных украинских магазинах бытовой техники. В день распродаж на одну из самых популярных моделей цена снизилась с 10 499 грн. до 9 499 грн., а спустя неделю – стоимость "стиралки" вновь выросла, но уже до 10 699 грн.

В то же время, иногда сами магазины могут ошибаться, когда рекламируют скидки на товары.

Очень "щедрая" скидка от магазина City.com в 2014 году. Фото: "Телеграф"

Напомним, "Телеграф" рассказывал, кого могут заставить платить дополнительные налоги за дорогие покупки.