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Черная пятница 2021 в Украине: дата и история

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Black Friday – самый известный сезон скидок во всем мире Новость обновлена 28 октября 2021, 15:19
Black Friday – самый известный сезон скидок во всем мире

Приближается день, с которого начинается традиционный сезон праздничных распродаж

"Черная пятница" (Black Friday) — это разговорный термин, обозначающий первую пятницу после Дня благодарения в США. Многие магазины предлагают очень выгодные распродажи в Черную пятницу и открываются очень рано: иногда уже в полночь, или в сам День благодарения.

Самые ранние свидетельства того, что фраза "Black Friday" возникла в Филадельфии, по крайней мере, в 1961 году, где она использовалась полицией для описания интенсивного пешеходного и автомобильного движения, которое произойдет на следующий день после Дня Благодарения. 29 ноября 1975 года этот термин начали относить к "самому оживленному дню в году для шоппинга".

Когда начинается "Черная пятница-2021" в Украине

Поскольку День благодарения в Америке выпадает на четвертый четверг ноября, "Черная пятница" выпадает в промежуток времени с 23 по 29 ноября. В 2021 году всемирный день распродаж выпадает на 26 ноября, поэтому в большинстве магазинов Украины "Черная пятница" будет длиться с 26 по 29 ноября.

За этот период будет возможность приобрести что-нибудь с огромной скидкой, будь то технику, мобильную электронику или одежду.

Этот день описывается как самый загруженный день покупок
Этот день описывается как самый загруженный день покупок

Украинцы ждут этого периода, потому что:

  • есть возможность купить вещи со скидкой до 90%;
  • акции действуют не только на одежду, но и на многие другие категории товаров.

Стоить помнить, что присутствующие карантинные ограничения из-за пандемии коронавируса внесли свои корректировки в работу магазинов, поэтому второй год подряд воспользоваться акцией будет безопаснее в онлайн-формате.

Также напоминаем, что с 30 октября в Украине 15 областей будут в "красной зоне" карантина. Ранее "Телеграф" сообщал, какие ограничения будут действовать в Украине при "красной зоне".

Теги:
#Украина #Скидки #Черная пятница
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