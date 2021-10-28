Черная пятница 2021 в Украине: дата и история

Приближается день, с которого начинается традиционный сезон праздничных распродаж

"Черная пятница" (Black Friday) — это разговорный термин, обозначающий первую пятницу после Дня благодарения в США. Многие магазины предлагают очень выгодные распродажи в Черную пятницу и открываются очень рано: иногда уже в полночь, или в сам День благодарения.

Самые ранние свидетельства того, что фраза "Black Friday" возникла в Филадельфии, по крайней мере, в 1961 году, где она использовалась полицией для описания интенсивного пешеходного и автомобильного движения, которое произойдет на следующий день после Дня Благодарения. 29 ноября 1975 года этот термин начали относить к "самому оживленному дню в году для шоппинга".

Когда начинается "Черная пятница-2021" в Украине

Поскольку День благодарения в Америке выпадает на четвертый четверг ноября, "Черная пятница" выпадает в промежуток времени с 23 по 29 ноября. В 2021 году всемирный день распродаж выпадает на 26 ноября, поэтому в большинстве магазинов Украины "Черная пятница" будет длиться с 26 по 29 ноября.

За этот период будет возможность приобрести что-нибудь с огромной скидкой, будь то технику, мобильную электронику или одежду.

Этот день описывается как самый загруженный день покупок

Украинцы ждут этого периода, потому что:

есть возможность купить вещи со скидкой до 90%;

акции действуют не только на одежду, но и на многие другие категории товаров.

Стоить помнить, что присутствующие карантинные ограничения из-за пандемии коронавируса внесли свои корректировки в работу магазинов, поэтому второй год подряд воспользоваться акцией будет безопаснее в онлайн-формате.

Также напоминаем, что с 30 октября в Украине 15 областей будут в "красной зоне" карантина. Ранее "Телеграф" сообщал, какие ограничения будут действовать в Украине при "красной зоне".