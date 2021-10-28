Чорна п’ятниця 2021 в Україні: дата та історія

Наближається день, з якого починається традиційний сезон святкових розпродажів

"Чорна п’ятниця" (Black Friday) — це розмовний термін, що означає першу п’ятницю після Дня подяки в США. Багато магазинів пропонують дуже вигідні розпродажі в Чорну п’ятницю і відкриваються дуже рано: іноді вже опівночі, або в День подяки.

Найбільш ранні свідчення того, що фраза Black Friday виникла у Філадельфії, принаймні в 1961 році, де вона використовувалася поліцією для опису інтенсивного пішохідного та автомобільного руху, який відбудеться наступного дня після Дня Подяки. 29 листопада 1975 року цей термін почали відносити до "найжвавішого дня на рік для шопінгу".

Коли починається "Чорна п’ятниця-2021" в Україні

Оскільки День подяки в Америці випадає на четвертий четвер листопада, "Чорна п’ятниця" випадає у проміжок часу з 23 по 29 листопада. 2021 року всесвітній день розпродажів випадає на 26 листопада, тому в більшості магазинів України "Чорна п’ятниця" триватиме з 26 по 29 листопада.

За цей період буде можливість придбати щось з величезною знижкою, як техніку, мобільну електроніку або одяг.

Цей день описується як найбільш завантажений день покупок

Українці чекають цього періоду, бо:

є можливість придбати речі зі знижкою до 90%;

акції діють не лише на одяг, а й на багато інших категорій товарів.

Варто пам’ятати, що присутні карантинні обмеження через пандемію коронавірусу внесли коригування в роботу магазинів, тому другий рік поспіль скористатися акцією буде безпечніше в онлайн-форматі.

Також нагадуємо, що з 30 жовтня в Україні 15 областей будуть у "червоній зоні" карантину. Раніше "Телеграф" повідомляв, які обмеження діятимуть в Україні за "червоної зони".