"Чорна п’ятниця" в Україні: як не стати жертвою фальшивих знижок

Важливо звертати увагу на те, чи дійсно продавці знижують ціни на товар, а не просто змінюють цінники

"Чорна п’ятниця" (Black Friday) в Україні цього року пройде 26 листопада. У цей день більшість магазинів пропонують знижки на багато товарів.

Аналітики компанії Picodi в ході дослідження з’ясували, що жителі нашої країни ставляться до "Чорної п’ятниці" швидше за позитивно, ніж негативно. 45% учасників дослідження погодилися, що цього дня є можливість зробити покупки на дуже вигідних умовах. 43% – упевнені, що це найкращий розпродаж року, а для 34% цей день – чудова можливість придбати дорогі товари з дійсно гарною знижкою.

Водночас, 27% респондентів розповіли про маніпуляції з цінами, коли магазини напередодні сезону знижок підвищують ціни, а потім роблять знижки, знижуючи їх до попереднього рівня. Ще 20% опитаних українців упевнені, що у "Чорну п’ятницю" магазини роблять знижки лише на нецікавий чи залежалий товар, а 17% вважають, що розмір знижок наприкінці листопада не відрізняється від інших розпродажів.

Експерт із роздрібної торгівлі Андрій Куценко зазначає, що не варто мчати за покупками, коли бачите великий напис "знижка 90%". Якщо почитати все, що написано дрібнішим шрифтом, то ви побачите – знижка до 90% і насправді вона може становити лише кілька відсотків. Також експерт підтверджує здогади покупців — дуже часто магазини заздалегідь завищують ціни, а потім знижують їх до початкового рівня.

Щоб бути впевненими в тому, що вас не обманюють в "Чорну п’ятницю", варто заздалегідь моніторити ціни на товари, що вас цікавлять. Наприклад, журналісти редакції "Телеграфа" протягом кількох місяців напередодні "Чорної п’ятниці-2020" відстежували ціни на пральні машини у великих українських магазинах побутової техніки. У день розпродажів на одну з найпопулярніших моделей ціна знизилася з 10 499 грн. до 9499 грн., а через тиждень — вартість "пралки" знову зросла, але вже до 10 699 грн.

Водночас, іноді самі магазини можуть помилятися, коли рекламують знижки на товари.

Дуже "щедра" знижка від магазину City.com у 2014 році. Фото: "Телеграф"

Нагадаємо, "Телеграф" розповідав, кого можуть змусити сплачувати додаткові податки за дорогі покупки.