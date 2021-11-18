"Чорна п’ятниця" в Україні: як не стати жертвою фальшивих знижок
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Важливо звертати увагу на те, чи дійсно продавці знижують ціни на товар, а не просто змінюють цінники
"Чорна п’ятниця" (Black Friday) в Україні цього року пройде 26 листопада. У цей день більшість магазинів пропонують знижки на багато товарів.
Аналітики компанії Picodi в ході дослідження з’ясували, що жителі нашої країни ставляться до "Чорної п’ятниці" швидше за позитивно, ніж негативно. 45% учасників дослідження погодилися, що цього дня є можливість зробити покупки на дуже вигідних умовах. 43% – упевнені, що це найкращий розпродаж року, а для 34% цей день – чудова можливість придбати дорогі товари з дійсно гарною знижкою.
Водночас, 27% респондентів розповіли про маніпуляції з цінами, коли магазини напередодні сезону знижок підвищують ціни, а потім роблять знижки, знижуючи їх до попереднього рівня. Ще 20% опитаних українців упевнені, що у "Чорну п’ятницю" магазини роблять знижки лише на нецікавий чи залежалий товар, а 17% вважають, що розмір знижок наприкінці листопада не відрізняється від інших розпродажів.
Експерт із роздрібної торгівлі Андрій Куценко зазначає, що не варто мчати за покупками, коли бачите великий напис "знижка 90%". Якщо почитати все, що написано дрібнішим шрифтом, то ви побачите – знижка до 90% і насправді вона може становити лише кілька відсотків. Також експерт підтверджує здогади покупців — дуже часто магазини заздалегідь завищують ціни, а потім знижують їх до початкового рівня.
Щоб бути впевненими в тому, що вас не обманюють в "Чорну п’ятницю", варто заздалегідь моніторити ціни на товари, що вас цікавлять. Наприклад, журналісти редакції "Телеграфа" протягом кількох місяців напередодні "Чорної п’ятниці-2020" відстежували ціни на пральні машини у великих українських магазинах побутової техніки. У день розпродажів на одну з найпопулярніших моделей ціна знизилася з 10 499 грн. до 9499 грн., а через тиждень — вартість "пралки" знову зросла, але вже до 10 699 грн.
Водночас, іноді самі магазини можуть помилятися, коли рекламують знижки на товари.
Нагадаємо, "Телеграф" розповідав, кого можуть змусити сплачувати додаткові податки за дорогі покупки.
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