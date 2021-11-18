Какие черты женской внешности мужчины считают самыми сексуальными

Сексуальность женщины заключается не только в фигуре

Современная женщина должна быть не только хорошей хозяйкой, но и выглядеть стильно и сексуально. Однако, часто женщины считают, что сексуальность проявляется лишь красивым макияжем и соблазнительной одеждой. Но не все так просто. Безусловно, на эти вещи мужчины обращают внимание, но в женщинах есть кое-что более привлекательное.

На своей странице в Instagram сексолог Татьяна Славина поделилась вещами, которые делают женщину сексуальной.

В первую очередь, стоит обратить внимание на ваш запах, ведь потенциальный партнер ловит флюиды и именно через них может найти свою единственную и любимую.

У женщины всегда должен быть хороший и приятный аромат

Также привлекают внимание мужчин женская грудь и округлые бедра. "В сознании человека есть установка о том, что женщина должна выносить и воспитать здоровых потомков, и внешние признаки здоровья также легко считываются и мужчиной, и женщиной", пишет сексолог.

Очаровует мужчин и симметричное лицо женщины, ведь оно является признаком генетического здоровья.

Кроме биологических данных, важна эстетика — харизма, уверенность в себе, манеры поведения, характер и умение преподнести себя. Эти черты проявляются через ровную спину, высоко поднятую голову и прямой взгляд, что также говорит мужчине о самодостаточности женщины и привлекает его внимание.

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