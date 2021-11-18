Які риси жіночої зовнішності чоловіки вважають найсексуальнішими

Сексуальність жінки полягає не лише у фігурі

Сучасна жінка повинна бути не лише хорошою господинею, але стильно й сексуально виглядати. Однак, досить часто жінки вважають, що сексуальність проявляється лише красивим макіяжем та спокусливим одягом. Та не все так просто. Безумовно, на ці речі чоловіки звертають увагу, але в жінках є ще дещо більш привабливе і захоплююче.

На своїй сторінці в Instagram, сексолог Тетяна Славіна поділилась речами, які роблять жінку сексуальною.

В першу чергу, варто звернути увагу на ваш запах, адже потенційний партнер ловить флюїди та саме через них може знайти свою єдину і кохану.

У жінки завжди повинен бути хороший та приємний аромат

Також привертають увагу чоловіків жіночі груди та округлі бедра. "У свідомості людини є установка про те, що жінка повинна виносити та виховати здорових нащадків, і зовнішні ознаки здоровʼя так само легко зчитуються і чоловіком, і жінкою", пише сексолог.

Привертає увагу чоловіків і симетричне обличчя жінки, адже воно являється признаком генетичного здоровʼя.

Орім біологічних даних, важливою є естетика — харизма, впевненість в собі, манери поведінки, характер та вміння подати себе. Ці риси проявляються через рівну спину, високо підняту голову і прямий погляд, що також говорить чоловіку про самодостатність жінки і привертає його увагу.

Раніше "Телеграф" поділився порадами, як вибрати ідеальний бюстгальтер.