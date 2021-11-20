"Нос как у Буратино": Лобода показалась с неудачного ракурса (видео)

В сети шутят, что видео не отфотошопишь

Поздно вечером в пятницу, 19 ноября, украинская певица Светлана Лобода, которая по правде уже четыре года не давала концерты на родине, похвасталась веселым времяпрепровождением.

Однако на видео некоторые обратили внимание на ее профиль, сообщает "Телеграф".

Заметим, что сначала Лобода опубликовала довольно эпатажное фото с подписью: "Пятница. Я в клуб".

Спустя пару часов после этого она уже опубликовала видео, как едет на машине по ночной трассе.

Еще фото Лободы за прошлый вечер

А вот как выглядит автомобиль, на котором едет певица

Стоит заметить, что в комментариях подписчики восхитились автомобилем, заволновались, уж не выпившей ли певица села за руль, а также обратили внимание на нос Лободы, форма которого бросилась им в глаза в том ракурсе.

Реакция подписчиков на видео

Заметим, что Лободе всего месяц назад исполнилось 39 лет, при этом, уже почти за 20 лет карьеры в шоу-бизнесе певицу неоднократно подозревали в проведении пластики. В частности, обращали внимание на то, как время от времени меняется форма ее губ, будто бы ее корректируют филлерами, однако нос с узким кончиком и горбинкой у Светланы с юношеских лет особо не менялся.

Как менялась Лобода

Как сообщал "Телеграф", ранее пользователей Инстаграм поразило новое фото Аллы Пугачевой — 72-летняя Примадонна в очередной раз показалась помолодевшей.