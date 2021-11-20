"Ніс як у Буратіно": Лобода показалася з невдалого ракурсу (відео)

У мережі жартують, що відео не відфотошопиш

Пізно ввечері у п’ятницю, 19 листопада, українська співачка Світлана Лобода, яка по правді вже чотири роки не давала концерти на батьківщині, похвалилася веселим проведенням часу.

Однак на відео дехто звернув увагу на її профіль, повідомляє "Телеграф".

Зауважимо, що спочатку Лобода опублікувала досить епатажне фото із підписом: "П’ятниця. Я в клуб".

Через кілька годин після цього вона вже опублікувала відео, як їде машиною нічною трасою.

Ще фото Лободи за минулий вечір

А ось як виглядає автомобіль, на якому їде співачка

Варто зауважити, що в коментарях підписники захопилися автомобілем, захвилювалися, чи співачка вже не випила та сіла за кермо, а також звернули увагу на ніс Лободи, форма якого кинулася їм у вічі в тому ракурсі.

Реакція підписників на відео

Зауважимо, що Лободі всього місяць тому виповнилося 39 років, при цьому вже майже за 20 років кар’єри в шоу-бізнесі співачку неодноразово підозрювали у проведенні пластики. Зокрема, звертали увагу на те, як час від часу змінюється форма її губ, начебто її коригують філерами, проте ніс із вузьким кінчиком та горбинкою у Світлани з юнацьких років особливо не змінювався.

Як змінювалася Лобода

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