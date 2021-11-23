Звезда "Бриллиантовой руки" после "исчезновения" попала в реанимацию

81-летняя Светличная находится под наблюдением врачей

Российская актриса Светлана Светличная, которая пропала на целую неделю в конце октября этого года находится в нейрохирургической реанимации.

Об этом в программе "Пусть говорят" на российском "Первом канале" рассказала внучка актрисы Мария Ивашова.

По ее словам, когда однажды она подходила к дому бабушки, возле подъезда уже стояла карета скорой помощи. Светличная согласилась на госпитализацию. "А там нет мобильных телефонов. Можно общаться только с лечащим врачом", — заявила Ивашова.

При этом родственница не уточнила, как себя чувствует ее знаменитая бабушка. Ивашова только отметила, что Светличная находится под квалифицированным наблюдением врачей и имеет соответствующий уход.

В этот же день издание "Известие" ссылаясь на собственный источник сообщил, что Светлана Светличная была госпитализирована в психиатрическую клинику из-за поражения сосудов головного мозга.

Напомним, что во время своего исчезновения 81-летнюю актрису искали волонтеры, организовав масштабную поисковую программу. В итоге актрису нашли сотрудники Московского уголовного розыска — она была на съемках ток-шоу, а своим родным об этом не сообщила.

В прошлом году Светличная оказалась в больнице по причине плохого самочувствия. Тогда актриса рассказала, что проблемы со здоровье у нее начались после удара по голове, когда во время съемок на нее упал софит. После чего в СМИ начали писать, что после травмы у актрисы появились признаки деменции.

Ранее "Телеграф" сообщал, что дочь российской актрисы Нины Руслановой обвинила ее лечащих врачей в смерти матери. Этим вопросом решил заняться следственный комитет России.