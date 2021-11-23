Зірка "Діамантової руки" після "зникнення" потрапила до реанімації

81-річна Світлична перебуває під наглядом лікарів

Російська актриса Світлана Світлична, яка пропала на цілий тиждень наприкінці жовтня цього року, перебуває в нейрохірургічній реанімації.

Про це у програмі "Нехай говорять" на російському "Першому каналі" розповіла онука актриси Марія Івашова.

За її словами, коли одного дня вона підходила до будинку бабусі, біля під’їзду стояла карета швидкої допомоги. Світлична погодилася на госпіталізацію. "А там немає мобільних телефонів. Можна спілкуватися тільки з лікарем", — заявила Івашова.

При цьому родичка не уточнила, як почувається її знаменита бабуся. Івашова лише зазначила, що Світлична перебуває під кваліфікованим наглядом лікарів та має відповідний догляд.

Цього ж дня видання "Известие" з посиланням на власне джерело повідомило, що Світлана Світлична була госпіталізована до психіатричної клініки через ураження судин головного мозку.

Нагадаємо, що під час свого зникнення 81-річну актрису шукали волонтери, організувавши масштабну пошукову програму. У результаті актрису знайшли співробітники Московського карного розшуку — вона була на зйомках ток-шоу, а своїм рідним про це не повідомила.

Торік Світлична опинилася у лікарні через погане самопочуття. Тоді актриса розповіла, що проблеми зі здоров’ям у неї почалися після удару по голові, коли під час зйомок на неї впав софіт. Після чого у ЗМІ почали писати, що після травми у актриси з’явилися ознаки деменції.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що дочка російської актриси Ніни Русланової звинуватила її лікарів у смерті матері. Цим питанням вирішив зайнятися слідчий комітет Росії.