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Как умер Lil Melon? В сети активно обсуждают, что произошло с рэпером

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Lil Melon Новость обновлена 24 ноября 2021, 17:16
Lil Melon

Среди запросов в трендах поиска есть также "Лил Мелон — дата и причина смерти"

В сети новый поисковый бум. Вслед за многочисленными запросами о причинах смерти одного из главных персонажей мультсериала "Губка Боб" — осьминоге Сквидварде, сеть решила узнать и от чего умер рэпер Lil Melon, и умер ли он вообще. 

Кто такой Lil Melon

Lil Melon — российский репер, представитель "новой школы рэпа", настоящее имя Даниил Царев. Парень родом из Тюмени, вырос в интеллигентной семье. Его брат — известный музыкальный критик — Алексей Царев.

Как рассказывают о нем его друзья, Даниил был очень талантливым, творческим и неординарным человеком. Именно благодаря ему была создано тюменское рэп-комьюнити Melon Music, ведь все участники познакомились через него.

В сети нет четких объяснений, фактов, свидетельств, что исполнитель действительно ушел из жизни
В сети нет четких объяснений, фактов, свидетельств, что исполнитель действительно ушел из жизни

Как умер Lil Melon

Что именно произошло с Lil Melon потом, неизвестно. В принципе доказательств реальной смерти Даниила нет. На различных источниках можно найти разные версии случившегося с репером. 

Самая распространенная причина смерти Даниила — он выбросился из окна. Об этом сообщил его коллега, репер OG Buda, основатель объединения "MELON MUSIC". Также он рассказал, что ничего не предвещало беды. Lil Melon активно готовился к переезду в Москву, да и при общении его друзья не замечали ничего плохого. 

Лил Мелон умер или нет

Друзья Lil Melon подтверждают смерть своего товарища. Один из его друзей — репер OG Buda даже набил тату с изображением Даниила. 

В ТикТок можно найти множество видео с интервью участников "MELON MUSIC", где они рассказывают о своем погибшем друге.

Стоит отметить, что вскоре после гибели Lil Melon его мама отдала его соратникам накопленные Даней деньги и аппаратуру. А спустя несколько дней после похорон парни открыли студию Melon Music, которую назвали в честь погибшего друга.

Участники MELON MUSIC
Участники MELON MUSIC

Также, ранее "Телеграф" разбирал, почему в сети стал популярным запрос "что такое крысиный король?".

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