Как умер Lil Melon? В сети активно обсуждают, что произошло с рэпером

Среди запросов в трендах поиска есть также "Лил Мелон — дата и причина смерти"

В сети новый поисковый бум. Вслед за многочисленными запросами о причинах смерти одного из главных персонажей мультсериала "Губка Боб" — осьминоге Сквидварде, сеть решила узнать и от чего умер рэпер Lil Melon, и умер ли он вообще.

Кто такой Lil Melon

Lil Melon — российский репер, представитель "новой школы рэпа", настоящее имя Даниил Царев. Парень родом из Тюмени, вырос в интеллигентной семье. Его брат — известный музыкальный критик — Алексей Царев.

Как рассказывают о нем его друзья, Даниил был очень талантливым, творческим и неординарным человеком. Именно благодаря ему была создано тюменское рэп-комьюнити Melon Music, ведь все участники познакомились через него.

В сети нет четких объяснений, фактов, свидетельств, что исполнитель действительно ушел из жизни

Как умер Lil Melon

Что именно произошло с Lil Melon потом, неизвестно. В принципе доказательств реальной смерти Даниила нет. На различных источниках можно найти разные версии случившегося с репером.

Самая распространенная причина смерти Даниила — он выбросился из окна. Об этом сообщил его коллега, репер OG Buda, основатель объединения "MELON MUSIC". Также он рассказал, что ничего не предвещало беды. Lil Melon активно готовился к переезду в Москву, да и при общении его друзья не замечали ничего плохого.

Лил Мелон умер или нет

Друзья Lil Melon подтверждают смерть своего товарища. Один из его друзей — репер OG Buda даже набил тату с изображением Даниила.

В ТикТок можно найти множество видео с интервью участников "MELON MUSIC", где они рассказывают о своем погибшем друге.

Стоит отметить, что вскоре после гибели Lil Melon его мама отдала его соратникам накопленные Даней деньги и аппаратуру. А спустя несколько дней после похорон парни открыли студию Melon Music, которую назвали в честь погибшего друга.

Участники MELON MUSIC

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