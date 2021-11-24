Як помер Lil Melon? У мережі активно обговорюють, що сталося із репером

Серед запитів у трендах пошуку є також "Ліл Мелон — дата та причина смерті"

У мережі новий пошуковий бум. Слідом за численними запитами про причини смерті одного з головних персонажів мультсеріалу "Губка Боб" — восьминога Сквідварда, мережа вирішила дізнатися і від чого помер репер Lil Melon, і чи помер він взагалі.

Хто такий Lil Melon

Lil Melon — російський репер, представник "нової школи репу", справжнє ім’я Данило Царьов. Хлопець родом із Тюмені, виріс в інтелігентній родині. Його брат – відомий музичний критик – Олексій Царьов.

Як розповідають про нього його друзі, Данило був дуже талановитою, творчою та неординарною людиною. Саме завдяки йому було створено тюменське реп-ком’юніті Melon Music, адже всі учасники познайомились через нього.

У мережі немає чітких пояснень, фактів, свідчень, що виконавець справді пішов із життя

Як помер Lil Melon

Що саме сталося з Lil Melon згодом, невідомо. У принципі, доказів реальної смерті Данила немає. На різних джерелах можна знайти різні версії того, що трапилося з репером.

Найпоширеніша причина смерті Данила — він викинувся з вікна. Про це повідомив його колега, репер OG Buda, засновник об’єднання "MELON MUSIC". Також він розповів, що нічого не віщувало біди. Lil Melon активно готувався до переїзду до Москви, та й під час спілкування його друзі не помічали нічого поганого.

Ліл Мелон помер чи ні

Друзі Lil Melon підтверджують смерть свого товариша. Один із його друзів — репер OG Buda навіть набив тату із зображенням Данила.

У ТікТок можна знайти безліч відео з інтерв’ю учасників "MELON MUSIC", де вони розповідають про свого загиблого друга.

Варто зазначити, що невдовзі після загибелі Lil Melon його мама віддала його соратникам накопичені Данею гроші та апаратуру. А за кілька днів після похорону хлопці відкрили студію Melon Music, яку назвали на честь загиблого друга.

Учасники MELON MUSIC

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