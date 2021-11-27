Укр

Поражен мозг, в шее - отверстие: известный российский продюсер попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
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75-летний Марк Григорьевич перенес срочное хирургическое вмешательство Новость обновлена 27 ноября 2021, 13:08
75-летний Марк Григорьевич перенес срочное хирургическое вмешательство

Состояние здоровья создателя "Кинотавра" продолжает ухудшаться.

Практически сразу после того, как в сети появилась информация, что известная российская актриса Светлана Светличная находится в реанимации, стало известно, что в крайне тяжелом состоянии находится еще один представитель российского шоу-бизнеса — кинопродюсер и создатель премии "Кинотавр" Марк Рудинштейн. 

В больницу продюсер попал еще 17 ноября, после того, как начал жаловаться на боли в сердце. У Рудинштейна диагностировали инфаркт миокарда и ввели в медикаментозную кому. 

А 27 ноября телеграм-канал Mash сообщил, что Марку Григорьевичу провели экстренную операцию и сделали трахеостомию. 

  • Трахеотомия — операция по формированию искусственного отверстия в шее. 

Продюсера подключили к ИВЛ и он продолжает находиться в реанимации, так как после обширного ишемического инсульта у Рудинштейна сильно поражен мозг. Медики продолжают бороться за его жизнь.

Марк Григорьевич Рудинштейн — известный российский продюсер, кинокритик, актёр, создатель кинофестивалей «Золотой Дюк» и «Кинотавр». Отметим, что он родом из Одессы. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что дочь российской актрисы Нины Руслановой обвинила ее лечащих врачей в смерти матери. Этим вопросом решил заняться следственный комитет России.

Теги:
#Операция #Продюсер
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