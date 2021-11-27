Поражен мозг, в шее - отверстие: известный российский продюсер попал в реанимацию в тяжелом состоянии
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Состояние здоровья создателя "Кинотавра" продолжает ухудшаться.
Практически сразу после того, как в сети появилась информация, что известная российская актриса Светлана Светличная находится в реанимации, стало известно, что в крайне тяжелом состоянии находится еще один представитель российского шоу-бизнеса — кинопродюсер и создатель премии "Кинотавр" Марк Рудинштейн.
В больницу продюсер попал еще 17 ноября, после того, как начал жаловаться на боли в сердце. У Рудинштейна диагностировали инфаркт миокарда и ввели в медикаментозную кому.
А 27 ноября телеграм-канал Mash сообщил, что Марку Григорьевичу провели экстренную операцию и сделали трахеостомию.
- Трахеотомия — операция по формированию искусственного отверстия в шее.
Продюсера подключили к ИВЛ и он продолжает находиться в реанимации, так как после обширного ишемического инсульта у Рудинштейна сильно поражен мозг. Медики продолжают бороться за его жизнь.
Марк Григорьевич Рудинштейн — известный российский продюсер, кинокритик, актёр, создатель кинофестивалей «Золотой Дюк» и «Кинотавр». Отметим, что он родом из Одессы.
Ранее "Телеграф" сообщал, что дочь российской актрисы Нины Руслановой обвинила ее лечащих врачей в смерти матери. Этим вопросом решил заняться следственный комитет России.
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