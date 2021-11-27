Уражений мозок, у шиї — отвір: відомий російський продюсер потрапив у реанімацію у тяжкому стані

Стан здоров’я творця "Кінотавру" продовжує погіршуватися.

Практично відразу після того, як у мережі з’явилася інформація, що відома російська актриса Світлана Світлична перебуває в реанімації, стало відомо, що у вкрай тяжкому стані перебуває ще один представник російського шоу-бізнесу — кінопродюсер і творець премії "Кінотавр" Марк Рудінштейн.

До лікарні продюсер потрапив ще 17 листопада після того, як почав скаржитися на біль у серці. У Рудінштейна діагностували інфаркт міокарда і ввели в медикаментозну кому.

А 27 листопада телеграм-канал Mash повідомив, що Марку Григоровичу провели екстрену операцію та зробили трахеостомію.

Трахеотомія — операція з формування штучного отвору в шиї.

Продюсера приєднали до ШВЛ і він продовжує перебувати в реанімації, оскільки після великого ішемічного інсульту у Рудінштейна сильно вражений мозок. Медики продовжують виборювати його життя.

Марк Григорович Рудінштейн – відомий російський продюсер, кінокритик, актор, творець кінофестивалів «Золотий Дюк» та «Кінотавр». Зазначимо, що він родом з Одеси.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що дочка російської актриси Ніни Русланової звинуватила її лікарів у смерті матері. Цим питанням вирішив зайнятися слідчим комітетом Росії.