Прогноз Таро на неделю: одним карты сулят мужество и счастье, другим - разочарование

Некоторые на этой неделе могут заболеть или вернуться к бывшим

Следующая неделя будет переходной в осенне-зимнем периоде и принесет конец коридора затмений, который принес всем столько трудностей.

"Телеграф" составил прогноз по картам Таро, чего ждать в неделю с 29 ноября по 5 января.

Посмотрите на карты на фото внизу и, не задумываясь, выберите одну из них.

Выбирайте сердцем, а не головой

А теперь посмотрите, какую именно карту Вы выбрали:

Те же карты рубашкой вниз

Теперь объясняем, что она Вам обещает.

Перевернутая Десятка жезлов

На карте нарисован парень, который сгибается под тяжестью десяти жезлов. Главный смысл этой карты — угнетение, при этом тяжело может быть как от бремени проблем, так и цены успеха.

В перевернутом положении общий смысл сохраняется, но еще и дополняется. Если Вам выпала эта карта, в ближайшую неделю Вы можете стать жертвой чужой злой воли, разочароваться или заболеть. Также карта может говорить о том, что чтобы добиться поставленных целей, Вам придется пойти по головам и приложить максимум усилий.

Семерка жезлов

На карте нарисован юноша, который отважно выступает с жезлом против шести других жезлов, которые поднимаются против него откуда-то снизу. Может показаться, что битва неравна, но наш боец уверен в себе и занимает более выгодную позицию, а значит может достичь успеха.

Прежде всего эта карта мужества и конфронтации. Она говорит о том, что в какой-то из сфер жизни Вас ждет борьба, непростая ситуация, но, если Вы проявите смелость и решительность, все уладится к лучшему.

Перевернутая Восьмерка чаш

На карте нарисован человек, который подавленно уходит прочь, оставляя позади кубки своего счастья и забот. В обычном положении она пророчит мало приятного, однако в нашем случае она выпала перевернутой, что очень хорошо.

Если Вам выпала эта карта, Вас ждет большое счастье, праздник и радость. Эта неделя будет полна возможностей, Вы можете получить неожиданный подарок, завести новую любовную связь (или возобновить бывшую, проститься с которой время еще не пришло).

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какие три знака Зодиака в декабре ждут серьезные испытания и удары судьбы.