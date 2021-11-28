Укр

Прогноз Таро на неделю: одним карты сулят мужество и счастье, другим - разочарование

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Валерия Куценко Валерия Куценко
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Одна из трех карт подскажет, чего ждать на следующей неделе
Одна из трех карт подскажет, чего ждать на следующей неделе

Некоторые на этой неделе могут заболеть или вернуться к бывшим

Следующая неделя будет переходной в осенне-зимнем периоде и принесет конец коридора затмений, который принес всем столько трудностей.

"Телеграф" составил прогноз по картам Таро, чего ждать в неделю с 29 ноября по 5 января.

Посмотрите на карты на фото внизу и, не задумываясь, выберите одну из них.

Выбирайте сердцем, а не головой
Выбирайте сердцем, а не головой

А теперь посмотрите, какую именно карту Вы выбрали:

Те же карты рубашкой вниз
Те же карты рубашкой вниз

Теперь объясняем, что она Вам обещает.

Перевернутая Десятка жезлов

На карте нарисован парень, который сгибается под тяжестью десяти жезлов. Главный смысл этой карты — угнетение, при этом тяжело может быть как от бремени проблем, так и цены успеха.

В перевернутом положении общий смысл сохраняется, но еще и дополняется. Если Вам выпала эта карта, в ближайшую неделю Вы можете стать жертвой чужой злой воли, разочароваться или заболеть. Также карта может говорить о том, что чтобы добиться поставленных целей, Вам придется пойти по головам и приложить максимум усилий.

Семерка жезлов

На карте нарисован юноша, который отважно выступает с жезлом против шести других жезлов, которые поднимаются против него откуда-то снизу. Может показаться, что битва неравна, но наш боец уверен в себе и занимает более выгодную позицию, а значит может достичь успеха.

Прежде всего эта карта мужества и конфронтации. Она говорит о том, что в какой-то из сфер жизни Вас ждет борьба, непростая ситуация, но, если Вы проявите смелость и решительность, все уладится к лучшему.

Перевернутая Восьмерка чаш

На карте нарисован человек, который подавленно уходит прочь, оставляя позади кубки своего счастья и забот. В обычном положении она пророчит мало приятного, однако в нашем случае она выпала перевернутой, что очень хорошо.

Если Вам выпала эта карта, Вас ждет большое счастье, праздник и радость. Эта неделя будет полна возможностей, Вы можете получить неожиданный подарок, завести новую любовную связь (или возобновить бывшую, проститься с которой время еще не пришло).

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какие три знака Зодиака в декабре ждут серьезные испытания и удары судьбы.

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