Прогноз Таро на тиждень: одним карти обіцяють мужність та щастя, іншим – розчарування

Деякі на цьому тижні можуть захворіти або повернутися до колишніх

Наступний тиждень буде перехідним в осінньо-зимовому періоді і принесе кінець коридору затемнень, який завдав усім стільки труднощів.

"Телеграф" склав прогноз щодо карт Таро, чого чекати на тиждень з 29 листопада по 5 січня.

Подивіться на карти внизу і, не замислюючись, виберіть одну з них.

Вибирайте серцем, а не головою

А тепер подивіться, яку саме карту Ви обрали:

Ті ж карти сорочкою вниз

Тепер пояснюємо, що вона вам обіцяє.

Перевернута Десятка жезлів

На карті намальовано хлопця, який згинається під вагою десяти жезлів. Головний зміст цієї карти — пригнічення, при цьому важко може бути як від тягаря проблем, так і від ціни успіху.

У перевернутому положенні загальний зміст зберігається, але ще й доповнюється. Якщо Вам випала ця карта, у найближчий тиждень Ви можете стати жертвою чужої злої волі, розчаруватися чи захворіти. Також карта може говорити про те, що щоб досягти поставленої мети, Вам доведеться піти по головах і докласти максимум зусиль.

Сімка жезлів

На карті намальований юнак, який сміливо виступає із жезлом проти шести інших жезлів, які піднімаються проти нього звідкись знизу. Може здатися, що битва нерівна, але наш боєць впевнений у собі і займає вигіднішу позицію, а значить може досягти успіху.

Насамперед ця карта мужності та конфронтації. Вона говорить про те, що в якійсь із сфер життя на Вас чекає боротьба, непроста ситуація, але, якщо Ви виявите сміливість і рішучість, все владнається на краще.

Перевернута Вісімка чаш

На карті намальована людина, яка пригнічено йде геть, залишаючи за собой кубки свого щастя і турбот. У звичайному положенні вона пророкує мало приємного, однак у нашому випадку вона випала перевернутою, що дуже добре.

Якщо Вам випала ця карта, на Вас чекає велике щастя, свято та радість. Цей тиждень буде сповнений можливостей, Ви можете отримати несподіваний подарунок, завести новий любовний зв’язок (або відновити колишній, попрощатися з яким час ще не настав).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, які три знаки Зодіаку в грудні чекають на серйозні випробування та удари долі.