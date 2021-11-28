Что строго запрещено делать с маслом для жарки: может серьезно навредить

Полезные советы о том, чего не нужно делать с растительным маслом.

Кухня таит в себе не только вкусную еду, но и много опасностей, и речь не об острых ножах или ожогах, которые можно получить во время готовки. К примеру обычное растительное масло, о котором мы писали ранее, может принести кучу хлопот хозяйке.

"Телеграф" рассказывает, что категорически нельзя делать с маслом для жарки, чтобы обезопасить себя, своих родных, и не испортить блюдо.

Источник: podskazok.net

Что нельзя делать с маслом для жарки

Ни в коем случае не наливайте растительное масло на раскалённую сковороду. Это может привести к самопроизвольно воспламенению, что в итоге может навредить и вам.

Опять же, чтобы масло не самовоспламенилось, нельзя оставлять его нагреваться без присмотра. Если такая ситуация увы произошла, ни в коем случае не тушите масло водой.

Чтобы потушить пожар - выключите плиту и накройте масло плотной мокрой тряпкой.

Перекаленное масло будет стрелять, поэтому готовить на нем лучше не стоит. К тому же это может испортить вкус блюда.

Прячьте растительное масло от прямых лучей солнца, чтобы не начались окислительные процессы. Масло рекомендуется хранить в темном месте.

Просроченное подсолнечное масло — выбрасываем: готовить на нем категорически нельзя.

После приготовления блюда, не рекомендуется повторно использовать оставшееся на сковороде масло.

При повторном нагревании появляются токсичные соединения, которые могут навредить вашему здоровью.

Нельзя класть на сковороду с маслом не просушенное мясо. Это конечно не категорично, но если Вы не хотите, чтобы во время готовки вас окатило горячими брызгами, лучше уберите лишнюю влагу, обмокнув мясо бумажным полотенцем.

То же самое касается и приготовления жареного картофеля. Помимо просушивания, его нужно помыть холодной водой, чтобы удалить крахмал.

Ранее "Телеграф" писал, что растительное масло можно использовать, чтобы при варке не слипались макаронные изделия. Как этого достичь — в нашем материале.