Що суворо заборонено робити з олією для смаження: може серйозно нашкодити

Корисні поради про те, чого не потрібно робити з олією.

Кухня таїть у собі не тільки смачну їжу, а й багато небезпек, і мова не про гострі ножі чи опіки, які можна отримати під час готування. Наприклад звичайна олія, про яку ми писали раніше, може принести купу клопоту господині.

"Телеграф" розповідає, що категорично не можна робити з олією для смаження, щоб убезпечити себе, своїх рідних і не зіпсувати страву.

Джерело: podskazok.net

Що не можна робити з маслом для смаження

У жодному разі не наливайте олію на розпечену сковороду. Це може призвести до самовільного займання, що в результаті може зашкодити і вам.

Знову ж таки, щоб олія не самозаймалася, не можна залишати її нагріватися без нагляду. Якщо така ситуація, на жаль, відбулася, в жодному разі не тушкуйте масло водою.

Щоб згасити пожежу — вимкніть плиту і накрийте олію щільною мокрою ганчіркою.

Пережарене масло стрілятиме, тому готувати на ньому краще не варто. До того ж це може зіпсувати смак страви.

Ховайте олію від прямих променів сонця, щоб не почалися окислювальні процеси. Олію рекомендується зберігати у темному місці.

Прострочена олія — викидаємо: готувати на ній категорично не можна.

Після приготування страви, не рекомендується повторно використовувати масло, що залишилося на сковороді.

При повторному нагріванні з’являються токсичні сполуки, які можуть зашкодити вашому здоров’ю.

Не можна класти на сковороду з олією не просушене м’ясо. Це звичайно не категорично, але якщо Ви не хочете, щоб під час готування вас поранило гарячими бризками, краще заберіть зайву вологу, обмокнувши м’ясо паперовим рушником.

Те саме стосується і приготування смаженої картоплі. Крім просушування, його потрібно промити холодною водою, щоб видалити крохмаль.

Раніше "Телеграф" писав, що олію можна використовувати, щоб при варінні не злипалися макаронні вироби. Як цього досягти – у нашому матеріалі.