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"Роскошная женщина": 72-летняя Алла Пугачева поразила фанов стильным образом (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Алла Пугачева и Максим Галкин Новость обновлена 28 ноября 2021, 22:45
Алла Пугачева и Максим Галкин

Супруг Примадонны пошутил, что благодаря соцсетям узнал, где находится его жена.

Известная российская певица, Примадонна Алла Борисовна Пугачева в свои 72 года выглядит намного моложе. Артистка каждым своим выходом поражает и удивляет своих фанатов своим внешним видом. 

На своей странице в Инстаграм супруг Пугачевой, известный шоумен и комик Максим Галкин опубликовал милое видео, на котором показал, как Алла Борисовна ходит по магазинах. 

Примадонна российской эстрады предстала в стильном наряде total black, который разбавила стильным украшением из белого жемчуга и большими черными очками. Позировала Пугачева в бутике стилиста Игоря Гуляева, который также поделился подобным видео у себя в соцсети. 

"Благодаря соцсетям знаешь, где жена" — пошутил Галкин у себя в Инстаграм.

"От себя добавил немного и образ заиграл по-новому" — написал Гуляев у себя в соцсети, показав фото Аллы Борисовны в ее образе, который он дополнил меховой шапкой. 

В комментариях под постами поклонники артистки отметили ее прекрасный и помолодевший вид, а также восхитились ее стилем.

Напомним, что Алла Пугачева и Максим Галкин женаты уже почти 10 лет. В 2013 году суррогатная мать родила им двойняшек Гарри и Лизу. В прошлом году ребята первый раз пошли в школу.

Ранее, "Телеграф" писал, что 50-летнюю Кристину Орбакайте перепутали с ее 72-летней мамой — Аллой Пугачевой. Их сходство просто поражает.

Теги:
#Примадонна #Алла Пугачева #Максим Галкин
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