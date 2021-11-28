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"Розкішна жінка": 72-річна Алла Пугачова вразила фанів стильним образом (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Алла Пугачова та Максим Галкін Новина оновлена 28 листопада 2021, 22:45
Алла Пугачова та Максим Галкін

Чоловік Примадонни пожартував, що завдяки соцмережам дізнався, де його дружина.

Відома російська співачка, Примадонна Алла Борисівна Пугачова у свої 72 роки виглядає набагато молодшою. Артистка кожним своїм виходом вражає та дивує своїх фанатів своїм зовнішнім виглядом.

На своїй сторінці в Інстаграм чоловік Пугачової, відомий шоу-мен та комік Максим Галкін опублікував миле відео, на якому показав, як Алла Борисівна ходить магазинами.

Примадонна російської естради постала в стильному вбранні total black, яке розбавило стильною прикрасою з білих перлів і великими чорними окулярами. Позувала Пугачова в бутіку стиліста Ігоря Гуляєва, який також поділився подібним відео у себе в соцмережі.

"Завдяки соцмережам знаєш, де дружина" — пожартував Галкін у себе в Інстаграм.

"Від себе додав трохи і образ заграв по-новому" — написав Гуляєв у себе в соцмережі, показавши фото Алли Борисівни у її образі, який він доповнив хутряною шапкою.

У коментарях під постами шанувальники артистки відзначили її прекрасний і молодший вигляд, а також захопилися її стилем.

Нагадаємо, що Алла Пугачова та Максим Галкін одружені вже майже 10 років. У 2013 році сурогатна мати народила їм двійнят Гаррі та Лізу. Минулого року хлопці вперше пішли до школи.

Раніше "Телеграф" писав, що 50-річну Христину Орбакайте переплутали з її 72-річною мамою — Аллою Пугачовою. Їхня схожість просто вражає.

Теги:
#Примадонна #Алла Пугачова #Максим Галкін
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